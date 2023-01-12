世新大學財務金融學術研討會盛大登場！產學界共探財金未來趨勢

▲ 世新大學財金系主任徐苑玲進行開幕式致詞。

文／財務金融學系 提供

圖／公共事務室

編輯／公共事務室

世新大學財務金融學系本月10日在世新大學管理學院舉辦「2023 世新大學財務金融學術研討會」，探討股價趨勢、通膨風險、股票巿場趨勢、企業社會責任、銀行經營績效等財金議題，吸引產學界人士熱情參與，藉由發表現場達到深度學術交流。

一年一度的財金研討會盛大展開，世新大學校長陳清河、副校長廖鴻圖、及財金系主任徐苑玲皆到場支持，並於開幕式致詞，校長陳清河指出，此次論文發表是以資本市場、行為財務與ESG方面為主軸，發表8篇投稿論文，盼透過研討會發表，促進產、官、學、研之交流與合作，達到財務金融新知傳播與交流的目的。

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▲ 世新大學財務金融學系主辦「2023世新大學財務金融學術研討會」。

今年研討會投稿篇數眾多，徵稿主題涵蓋行為財務、金融行銷與財富管理、資本市場相關、財務金融與人工智慧、風險管理與保險金融、保險與衍生性商品、財務計量與財務工程、國際企業與金融市場、財務經濟、公司治理、資產組合理論與管理、兩岸金融保險創新等財務金融相關領域，議程安排二場次，經由評論人說明參考意見，提供論文發表人意見與更深入的觀點探討，共同創造學術交流盛舉。

世新財金系長期著重培育學生在財務規劃與決策、產業分析、投資組合管理、風險管理等不同層面所需之觀念與技巧，並強化團隊合作訓練，及職業倫理之培養，深化研究與教學，並與學術及實務界先進交流，近年定期針對金融巿場關注議題舉辦學術研討會，盼加速知識擴散與人才培育。

▲ 世新大學校長陳清河與副校長廖鴻圖特別出席參與研討會。