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回饋母校不遺餘力！世新傑出校友林俊杰捐贈100萬助優秀學生

圖二：世新大學校長陳清河、傑出校友林俊杰與獲獎學生合影。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河、傑出校友林俊杰與獲獎學生合影。（圖／世新大學提供，下同）

文、圖／公共事務室

世新大學每年均提供多項獎助學金獎勵傑出學生，其中更有不少是優秀校友捐助，貢獻己力回饋母校。為鼓勵學生無後顧之憂用心向學，全國廣播電台總經理林俊杰特別捐贈新臺幣100萬元，世新大學於今（10）日舉行「旨味國際助學金頒獎典禮」，傑出校友林俊杰親臨現場，表揚獲獎學生，不少弱勢學生也當面向林俊杰表達真摯感謝，現場氣氛令人動容。

圖一：世新大學傑出校友林俊杰為奉獻鄉里，造福社會，特別設立旨味國際助學金，鼓勵學生努力向學。（圖／世新大學提供）

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▲ 傑出校友林俊杰為奉獻鄉里，造福社會，特別設立旨味國際助學金，鼓勵學生努力向學。

由傑出校友林俊杰創立的旨味國際股份有限公司，為了奉獻鄉里，造福社會，特別設立旨味國際助學金，鼓勵學生努力向學、發揮所長，藉以培育優秀人才，增進社會整體福祉。經世新大學獎助學金審查委員會審議，111學年度共13位學生通過審核，頒獎典禮當天世新大學校長陳清河、學生事務長胡全威，及公共事務室主任唐淑珍，皆一同出席見證。

世新大家長陳清河首先感謝林俊杰對母校的貢獻，同樣身為校友的他表示，「在學校的時候以學校為榮，畢業時讓學校以你為傲，俊杰學長便是這句話的最佳典範。」他同時勉勵獲獎學生拿了獎學金後，也能變成讓母校引以為榮的人。

圖三：獲獎學生開心與助學金捐贈者林俊杰及校內師長合影。（圖／世新大學提供）

▲ 獲獎學生開心與助學金捐贈者林俊杰及校內師長合影。

甫獲選為第六屆傑出校友的林俊杰，畢業於世新三專編採科，目前為全國廣播電台總經理，並成功跨足多元領域，包括廣播、網購、媒體代理及數據公司等。林俊杰對獲獎學生表達祝賀，勉勵學弟妹持續加油，「獎學金不只是鼓勵這一次，而是希望激勵大家培養責任感，拿這筆錢去讓自己更進步，讓將來工作開發的時候更有把握，同時幫助家庭及所處的環境，甚至未來也可以回饋學弟妹，就像我現在所做的一樣。」

圖四：新聞系學生范博媛於現場分享獲獎心情，並對傑出校友林俊杰表達真摯感謝。（圖／世新大學提供）

▲ 新聞系學生范博媛於現場分享獲獎心情，並對傑出校友林俊杰表達真摯感謝。（圖／世新大學提供）

獲獎新聞系學生范博媛表現傑出，於國內外各大新聞賽事中脫穎而出，成功通過助學金審核，最大夢想便是成為一名幫助弱勢族群發聲的記者，她感性表示，「非常感謝林俊杰學長，這筆獎學金對於我意義重大，大大減輕生活上的壓力，讓我可以更專心在課業上面，勇敢追夢。」

另一名獲獎的口傳系僑生劉偉俊則透露，獲得旨味助學金對他而言是一項莫大肯定，「來到異鄉求學很常會有一些迷茫和不確定，拿到這項成就讓我更確定自己做了正確的決定，未來我也會持續朝目標勇敢邁進。」

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