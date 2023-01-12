油漆工往生留下老邁雙親及一對子女　枋寮警發動募捐助可憐妻

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝發動捐款助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

領有清寒證明的屏東縣恆春鎮吳姓男子日前罹癌往生，留下兩名幼子，家中還有父母需要照顧，及處理後事費用，全靠太太張羅，生活陷入困頓，枋寮警分局員警獲悉，發動民間友人捐助善款共2萬5000元，幫助他家暫度難關。

枋寮警方說，東海所所長藍清輝、警員夏群凱，透過民間友人尤秀卿得知，恆春鎮內有一困苦家庭，古姓女子(37歲)之丈夫(姓吳、45歲)近日因癌症撒手人寰。

經警方了解，古民一家人領有清寒證明，先生生前以油漆工維生，共同養育一子一女(13歲及11歲)，古女以打臨時工賺取微薄薪水照料正值學齡階段的兒女，如今先生病逝家中尚有父母須古女照顧，一家人面臨龐大喪葬費用，生活難以維持生計。

藍所長獲悉鄉，協調民間友人王人偉、江宏偉、吳倧纑、劉財發、黃大洲、詹光榮、鄭再松、江柏賢、張勝妹、潘榮彬、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、吳金泉、黃慶春、戴昆財、戴奎浚等人，共同捐助新臺幣2萬5,000元，並於東海派出所將善款親自交付古女，盼微薄之捐助她家度過眼前難關，讓古女很感動。

枋寮分局長黃政龍肯定藍所長主動帶領所內同仁，發揮人民保母的大愛精神，對弱勢家庭主動聯絡善心人士提供協助，值得同仁效法。