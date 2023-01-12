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「接棒未來冬季球技訓練營」熱烈報名中！味全龍球員、女棒冠軍選手親自指導

▲▼ 味全龍,頂新,頂新和德文教基金會,棒球,體驗。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「接棒未來冬季球技訓練營」邀請接棒未來女子棒球教練、隊員擔任指導員。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會長期深耕基層棒球、社區棒球，自開辦「接棒未來」棒球公益計畫以來，基金會特別重視孩童的運動教育。今年2月將邀請味全龍球員、四連霸全國女子棒球錦標賽的接棒未來女棒隊、旅日女子職棒選手擔任「冬季球技訓練營」指導員，並贈送多樣精選好禮，歡迎具有棒球基礎的10-15歲學生報名參加！

為培養學童戶外運動習慣，鼓勵更多孩子在興趣啟蒙期就愛上棒球，近期基金會辦理「兒童棒球體驗營」推廣社區棒球，在職業棒球場接受味全龍球員指導的特點，場場報名額滿，備受家長的支持和肯定。

基金會也支持基層棒球的發展，「冬季球技訓練營」有別於親子互動性質的兒童體驗營，特別針對10~15歲已有球技基礎的學子，進行球技訓練提升；訓練營將在2月10日於天母棒球場舉辦，同樣邀請到味全龍職業棒球隊的球星外，也將贈送「接棒未來x味全龍聯名T Shirt一件」、「參與其他社區棒球免費體驗1次」、「味全龍商品9 折卷3張」、「天母球場內野觀賽球票2張」，好禮總價值超過5,000元。

▲▼ 味全龍,頂新,頂新和德文教基金會,棒球,體驗。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼「接棒未來冬季球技訓練營」將於職棒殿堂－天母棒球場舉辦。

▲▼ 味全龍,頂新,頂新和德文教基金會,棒球,體驗。（圖／頂新和德文教基金會提供）

教練師資特別邀請連續四年奪得全國女子棒球錦標賽總冠軍的「接棒未來女子棒球隊」，由專業的陳柏羽、黃明輝教練，以及女棒好手：旅日選手陳郁霈及陳禹璇、林珈羽、陳芊汎四位球員擔任指導員，此外還可跟職棒球星近距離接觸，由職棒選手親自手把手教導、傳授球技與棒球知識。想要讓孩子朝向科班及校隊發展的家長們，趕緊把握機會報名。

報名早鳥優惠截至1月13日，相關活動訊息請持續關注接棒未來臉書粉絲團。

「冬季球技訓練營」報名網址：https://www.surveycake.com/s/dpW4v
接棒未來臉書粉絲團：https://www.facebook.com/baseonfuture

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