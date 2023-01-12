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大陸 大陸焦點 特派現場

海歸妹討「8千萬聘金+2億婚房」　他一聽秒放生！女友家人全慌了

女友要求8千萬聘金和2億房產。（示意圖／PIXABAY）

▲女友要求8千萬聘金和2億房產。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金，原本是為了答謝岳父母對妻子的養育之恩，然而只要一牽扯到錢，凡事都可能變質，類似爭議層出不窮。大陸一名網友先前在知乎發文提問「大家覺得江西的女生怎麽樣？」釣出一名上海公子哥回應，講述一段被女友家人索要上億聘金的遭遇，引發討論。

據了解，暱稱「上海嚴公子」的男子在文中提到，前女友是江西人，2人在國外共同生活了幾年，原以為可以共度一生，畢業回到上海後，他考慮要和女生結婚，心裡開始盤算聘金事宜，他心想自己家庭條件還不差，可以給女方百萬現金，外加市中心房產，甚至在女方父母那邊買一套房，寫上她的名字也可以。

沒想到，女方家開出的條件卻讓嚴公子震驚了，對方要求人民幣1888萬現金（約新台幣8490萬元），且婚房必須過戶到女兒名下（約價值新台幣2億元），並在娘家居住的城市買一套房，讓她探親時住，還得給每位親戚10萬紅包、頭等艙機票，外加金銀珠寶等飾品，婚後每生1個孩子要獎勵1000萬（約新台幣4497萬元），和不少於2000萬的房產（約新台幣8993萬元）。

更讓人哭笑不得的是，女方要求被拒絕後，對方母親竟開始罵嚴公子，說娶了自己女兒絕對是賺到的，開口1888萬禮金是圖個好聽，不然會覺得他沒有那麽珍惜她女兒。最後，嚴公子恢復理智，決定和女友分手，結果對方反而慌了，無奈男生此時已經非常果斷，認為她和一家子都不值得了。

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