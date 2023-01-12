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女童想上電視遭「潛規則」！從小六到高中挨辱小賤貨　淫男慘了

▲▼滑手機,自拍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲張姓男子誆稱自己是電視節目工作人員，騙小六女童車上面試伸狼爪。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

彰化張姓男子得知小六女童小花(化名)想進演藝圈，誆她自己是電視幕後工作人員，可以介紹她上談話節目，約她出來在車上「潛規則」摸胸猥褻得逞。而後又以此恐嚇她拍裸露影片，還持續傳訊羞辱她「淫蕩賤貨」。小花陸續被張男騷擾了6年，忍無可忍報警處理，案經上訴到台中高分院，依對於未滿14歲之女子為性交未遂、脅迫使未滿18歲之人製造猥褻行為之電子訊號罪，合併處5年6月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，張男於2014年玩交友軟體BEETALK，以暱稱「何以靜」結識年僅12歲的小花，並佯稱他從事電視節目幕後工作，可以介紹小花上談話性節目為由，開車約她出來面試，並在車上撫摸小花胸部，還脫下褲子要求她口交，被小花拒絕。

隔年小花升上國一，張男又以LINE連絡小花說「好久不見，為何要逃走？」，並列出小花個資，威脅要將出遊之事告知她父母，逼她自拍裸露影片，小花因害怕而照做，張男看完影片更是變本加厲，幾年間陸續傳送「小賤貨」、「淫蕩賤貨」、「騷貨」稱呼小花，還說「很久沒看到妳淫蕩的自慰了，是不是該出現了」、「X，說話啊」等語，讓小花忍無可忍，只好求助社工員，並於2020年5月報警處理。

全案審理時，張男辯稱他和小花「關係良好」，他事前有告知小花有「潛規則」，一般人應該都知道這是透過提供「性」為代價，來獲得工作機會之意思。他當時有問小花身材好不好、會不會拍自慰的照片，小花都說會，並傳送自慰片給他，後來他再跟她要片被拒絕，威脅「妳不怕媽媽知道嗎？」後，小花又拍了2部就不拍了等語。

法官認為，張男比小花年長20餘歲，卻利用小花年紀小、對演藝工作有憧憬，要她提供個資甚至裸露影片，試圖發生性關係，而後又以此威脅她繼續拍片供他觀看，手段相當惡劣。審酌張男未能坦承全部犯行，但與小花達成調解等情狀，依對於未滿14歲之女子為性交未遂、脅迫使未滿18歲之人製造猥褻行為之電子訊號罪，合併處5年6月徒刑，並沒收OPPO牌及HUAWEI牌手機各1支，全案還可上訴。

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