台灣西半部「突現1神秘邊界」！鄭明典驚：以前沒注意過

▲台灣西半部突然出現一個邊界。（圖／鄭明典Facebook，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣視覺上有所改變，西半部突然出現一邊界，氣象局局長鄭明典表示，以前沒注意過這個現象，要再多觀察看看。也有網友打趣，看起來像是一個「蟲洞。」

鄭明典稍早在臉書PO出一張圖片，只見雙箭頭標示的台灣西半部處，視覺上突然出現了一個明顯邊界。他也說，以前沒注意過這個現象，要再多觀察看看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友表示，分界點看起來在台中附近。「看起來正好是在火力發電廠和大肚溪上」、「橫向的八卦山」、「八卦山和大肚山」、「八卦山」、「就是大肚山跟八卦山了」、「這樣的視覺邊界，屏東枋山鄉（台一線450K）秋冬紫爆時也有一處！」

還有網友打趣「看來是一個蟲洞，時光隧道就在此開啟」、「有一顆大綠豆」、「傳說中冷熱交界之地。」

▲鄭明典更新放大圖。

根據環保署空氣品質預報資訊，今日環境風場為偏東風至東南風，西半部地區位於弱風處，擴散條件較差，污染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級，竹苗以北局部地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。