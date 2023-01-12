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明起「限時5天」換新鈔！　換鈔地圖、須知秒掌握

央行公布1月13日至1月19日共5個營業日開放兌換新鈔，全台共454個據點。（本刊資料照）

▲央行公布1月13日至1月19日共5個營業日開放兌換新鈔，全台共454個據點。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

過年少不了要發紅包，大部分民眾要喜愛選用新鈔，因此為方便民眾春節前換新鈔，故中央銀行公布1月13日至1月19日共5個營業日開放兌換新鈔，全台共454個據點，央行也結合Google地圖方便民眾查詢，此外每人每人限兌100張壹佰圓券。

央行表示，新鈔兌換日程落在1月13日（週五）至1月19日（週四），在台灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，全台共454家分行或郵局為今年指定兌鈔地點。

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央行提醒，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換；由於每日新鈔供應有限額，若無法兌得所需之新鈔，可洽其他鄰近兌換地點辦理。

為便於民眾快速掌握換鈔地點，央行於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，也結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找；央行亦於11日起至18日在主要報紙刊登詳列454家指定兌鈔分行／郵局名單。

央行指出，除換新鈔發紅包，民眾可用數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包含用手機門號轉帳發放數位紅包，不只可避免人潮群聚，亦可節省社會資源，達到數位轉型的效果。對於近期出現偽鈔行騙，央行稱，維護國家幣信及現金交易安全，央行持續積極配合警檢調機關，打擊非法偽造貨幣行為。

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