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奢藏逸品向非凡致敬！年節豐味風格選禮「慕赫16年單一麥芽威士忌」

▲▼慕赫,蘇格蘭頂級威士忌,單一麥芽。（圖／慕赫提供）

消費中心／綜合報導

#AD隨著年節將近，有什麼比一瓶澄澈珍稀的酒液，更能慰勞自己並傳達心意？在此之際，如果想精選一瓶既能滿足自己、摯友歡飲，又能得體送禮的酒款，那麼由蘇格蘭頂級威士忌品牌「Mortlach 慕赫」推出的「慕赫16年單一麥芽威士忌」，那富有層次變化更散發迷人「肉脂感」（Meaty），值得沉吟細飲，也適合佐搭頂級肉品的豐醇口感，正是向未來舉杯的不二之選！

敬自己！在一年之末，細品時光流轉與層疊風味

▲▼慕赫,蘇格蘭頂級威士忌,單一麥芽。（圖／慕赫提供）

經過一整年的努力與奔忙，我們最需要感謝卻往往忽略的人，永遠是堅持不懈的自己。「慕赫16年單一麥芽威士忌」以體積最小的「Wee Witchie小女巫」蒸餾器，賦予如肉脂般鮮甜馥郁的風味底蘊，經過16年Oloroso × Pedro Ximénez 100% 珍稀雪莉桶熟成後，更添時光淬煉出的圓潤風韻，富有層次變化的優雅大人味，最適合在一年之末款待自己。

而當我們在夜幕低垂時，好整以暇地晃蕩威士忌杯、啜飲琥珀色酒液，那帶有泥土及香料氣息的莓果香氣將輕盈鑽進鼻梢，香甜飽滿的蜂蜜、堅果及果乾氣息繾綣舌尖，悠長複雜的尾韻更令人沈醉，伴我們在闃無人聲的靜夜，細品過去一年的點滴光陰與層疊風味。

致兄弟！年節相聚，用頂級威士忌相伴佐搭美好時光

▲▼慕赫,蘇格蘭頂級威士忌,單一麥芽。（圖／慕赫提供）

而在感謝自己之餘，也別忘了向攜手縱橫職場的事業夥伴和親密相伴的摯友舉杯，並用一場開懷歡聚，期許在新的一年也要繼續默契無間。而在歡聚之際，除了品嚐鮮甜飽滿的海鮮與肉品，也少不了酩酒助興。

「Mortlach 慕赫」向來以那如肉脂般鮮甜的醇厚風味為人所知，更被威士忌權威Dave Broom 譽為「達夫鎮的野獸」（The Beast of Dufftown），在三五好友年節聚首的珍貴時刻裡，便不妨用「慕赫16年單一麥芽威士忌」佐搭令人垂涎的頂級肉品。當酒液的肉脂香氣與料理的鹹香脂腴交迸出層次豐富的肉脂感，不只再創鮮美的定義，更讓相聚時刻不只大快朵頤，更多了分講究與細膩，適合作為新年最理想的開局，也將是最美好的回憶。

傳心意！用百年威士忌品牌的高年份酒款傳遞真摯祝願

▲▼慕赫,蘇格蘭頂級威士忌,單一麥芽。（圖／慕赫提供）

當然，除了個人品飲與親友歡聚之外，長官送禮也是年節重頭戲。畢竟，行走職場時，除了靠個人努力與夥伴給力，更難得的是伯樂給的好機運，而春節正是個向貴人、長官致意的關鍵時機。

既然作為長官酒禮，重點便在於體面與珍稀，而「Mortlach 慕赫」不只是具有200年歷史的蘇格蘭傳奇酒廠，更是達夫鎮首座擁有合法執照的酒廠，穩坐殿堂級地位，也因產量稀少更顯珍稀，而其絕無僅有的2.81蒸餾工藝，更讓其在一眾威士忌品牌中脫穎而出，佔有無可取代的地位。「慕赫16年單一麥芽威士忌」則承襲90年代限量版Flora & Fauna系列16年單一麥芽威士忌的柔順口感與溫暖尾韻，在Oloroso × Pedro Ximénez 100% 珍稀雪莉桶中以高達16年光陰轉化而成的深邃香甜，讓「慕赫16年單一麥芽威士忌」取得甜美、狂野之間的完美平衡，更讓這由傳奇酒廠出品的高年份珍稀酒液，成為體面與珍稀兼具的完美贈禮。

無論你是想要敬自己、致兄弟或傳心意，在充滿祝福的年節時刻裡，都不妨細細品味「慕赫16年單一麥芽威士忌」由時光與頂級工藝釀造的究極豐味，為過去一年表達感謝，也為2023年的非凡舉杯！

▲▼蘇格蘭頂級威士忌,慕赫,單一麥芽。（圖／慕赫提供）

[禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒]

[本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者]

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關鍵字：

蘇格蘭頂級威士忌慕赫單一麥芽

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