選秘書如選妃！蘇貞昌令謝曉星「即起免職」　政院：言行不當移送監院

▲原能會主委謝曉星。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

原子能委員會主委謝曉星，去年被媒體爆出對女性部屬之言行疑似涉性騷擾事件，行政院長蘇貞昌立即指示由李孟諺秘書長召集組成專案小組。歷經3個月調查、約談，專案小組一致通過認定謝曉星對女性部屬之言行涉及性別歧視；謝曉星於得知本案調查結果後，旋即表示請辭主委乙職，蘇貞昌也令即起免職。

行政院指出，2022年10月原能會主委謝曉星爆出對女性部屬之言行疑似涉性騷擾事件，蘇貞昌院長立即指示由李孟諺秘書長召集組成專案小組。歷經3個月，約詢原能會相關職員15人及被調查人謝曉星。

經專案小組於2023年1月9日召開評議會議討論調查報告，一致通過認定謝曉星對女性部屬之言行成立「性別工作平等法」第7條之性別歧視及同法第12條第1項之敵意工作環境之性別騷擾。

根據專案小組結論，被調查人（謝曉星）對秘書或機要之選任，以及對部屬工作配置及請假之對待，因性別而有不當之差別待遇；另於選任秘書或機要人員之標準及進行面試時，關注受僱者身高、年齡、外貌、星座、血型及家庭或婚育情況等無關工作能力之私人問題，成立「性別工作平等法」第7條之性別歧視。

報告指出，被調查人對部分女性部屬有緊盯注視、過度接近或肢體接觸，以及評論女性部屬之身材、化妝或衣著打扮等言行，構成「性別工作平等法」第12條第1項規定要件，成立敵意性工作環境之性別騷擾。

而謝曉星在得知本案調查結果後，旋即表示請辭主委乙職。政院指出，院長蘇貞昌認為，謝曉星主委違反性平之不當言行，影響公部門之聲譽，有負人民之信賴付託，情節重大，已不適任主委之職務，即日起免職。

謝曉星主任委員身為部會首長，位居要職，而人民對政務官的言行表現期待甚高，其動見觀瞻理當嚴格自持、謹言慎行、以身作則、為人表率，但經專案小組調查認定其竟對女部屬有性別歧視及敵意工作環境之性別騷擾等不當言行，實屬不該，行政院對有政務官員涉此違反性平事件深表遺憾，對本件相關女部屬之人格尊嚴所造成之負面影響或傷害表達歉意，並決定除公布本案調查報告外，另移送監察院調查究責。



在本件個案進行調查同時，行政院也啟動盤點檢討現行防治性騷擾機制有無不足之處，發現針對行政機關首長涉性騷擾事件，以及雇主本人在職場所為性騷擾之處罰，現行法令規定之處理機制未盡完備，政委羅秉成已召開相關會議，指示各部會應修正性騷擾防治相關規定，以完備行政機關之性騷擾案件處理機制，並強化對被害人保護，落實性騷擾防治；另亦責成性別平等處督導各機關加強公務人員（含政務人員）之性別平等教育訓練與宣導，強化性別騷擾防治意識。