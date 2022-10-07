快訊／醜聞後首露面　原能會主委駁斥：愛護都來不及了

記者崔至雲／台北報導

行政院原子能委員會主委謝曉星被爆出職場性騷，不僅上班找女祕書喝咖啡，還言語霸凌下屬，事發後，謝曉星只以聲明方式澄清。立法院院會今（7）日舉行，謝曉星首度露面，他表示，目前已進入調查階段，這些也都是不實指控，帶給大家的困擾感到非常抱歉。

▲原能會主委謝曉星受訪，指周刊報導是不實指控。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



謝曉星今日出席立法院院會，面對記者提問，他指出，對於這一兩天帶來的困擾，感到抱歉，但是這些都是不實指控，前幾天以書面的方式回應，是因為在鏡週刊出刊的前一晚，已致電給他，因此當天晚上都沒有沉眠，體力、精神都不是很好。因此選擇書面回應，也怕影響立院相關質詢。

媒體追問，是否有性騷擾女助理？謝曉星再次強調，這都是不實指控；至於媒體報導的對助理言語霸凌，謝曉星說，他不太清楚這什麼，他對助理沒有不好言詞，頂多只有領導對一級主管的要求，對於助理「愛護都來不及了，怎麼會這樣？」。

媒體也問到，是否日後會與女秘書特意保持距離？謝回應，「坦白講，心中非常坦蕩」，跟助理就是在處理事情，且也都在公開場合，絕對沒有逾越。至於是否「看長相找秘書？」他強調，當然不是，主要還是要看適不適應工作。

