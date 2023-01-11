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肝癌患者福音　中榮「玻璃釔90微球治療」提高存活率

▲▼台中榮總發表玻璃釔90微球的治療成果，為肝癌患者提高存活率。（圖／中榮提供，下同）

▲中榮腹部影像醫學科主任張碧倚分享玻璃釔90微球治療優勢，為肝癌病患帶來佳音。（圖／中榮提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

根據衛福部2022年死因統計顯示，肝癌高居我國癌症死因的第2名，部份病患在診斷出肝癌時，大多已是末期甚至轉移到其他部位，若缺乏有效治療，平均只能活3到6個月，台中榮總利用最尖端的玻璃釔90放射治療，歷經8個月，成功讓病患縮小腫瘤並且切除。而治療過程中，病患沒有感到不舒服，甚至得到根治性治療機會，實是肝癌患者一大福音。

▲▼台中榮總發表玻璃釔90微球的治療成果，為肝癌患者提高存活率。（圖／中榮提供，下同）

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▲中榮一般外科醫師羅少喬說明肝癌病友治療過程，展現精準醫療實力。

長年在越南經商的洪先生，去年1月因為黃疸發燒發現有肝腫瘤，緊急回台到中榮掛急診，檢查後得知罹患進展型肝癌，且肺部也有一顆腫瘤，因生長位置無法進行切片得知腫瘤的良惡，醫師判斷病情並不樂觀，僅能接受全身性免疫保守療法。

▲▼台中榮總發表玻璃釔90微球的治療成果，為肝癌患者提高存活率。（圖／中榮提供，下同）

▲肝癌病友洪先生分享接受玻璃釔90微球治療的心路歷程。

中榮醫師決定啟動跨科整合聯合救治計劃，擔任主治醫師的一般外科醫師羅少喬表示，起初以為是膽道癌，後來發現其實是肺癌侵犯左邊的膽道造成阻塞，因此團隊精準醫療計劃，由放射線部施以近年來尖端的玻璃釔90治療，使得肝腫瘤體績縮小，同時確保切肝手術留下的肝臟體積不至於造成肝衰竭。

▲▼台中榮總發表玻璃釔90微球的治療成果，為肝癌患者提高存活率。（圖／中榮提供，下同）

▲中榮發表玻璃釔90微球的治療成果，為肝癌患者提高存活率。

洪先生分享心得，這次罹癌猶如鬼門關前走一遭，不但從來沒有想過會罹患肝癌，甚至不敢相信會有獲得有效治療的機會，在治療過程中，都沒有不舒服，感謝中榮醫師團隊，讓不可能成為可能。

中榮腹部影像醫學科主任張碧倚指出，放射治療分為兩階段，第一階段術前評估，以核子醫學檢查，模擬栓塞治療、放射線照射範圍與強度，並進行血管攝影，預先栓塞通往胃腸的側枝血管。

第二階段，就是玻璃釔90微球治療，從病患鼠蹊部股動脈經導管將微球注入肝臟，微球體會滯留在供應肝腫瘤養分的血管裡，針對肝腫瘤進行約2星期的放射性照射，透過近距離、高輻射劑量殺死肝腫瘤，效縮小腫瘤大小。

張碧倚說，部分病患的肝腫瘤因為多顆或過大顆，不適合手術及電燒，甚至腫瘤已經轉移至其他部位，使用標靶藥物也不盡理想，在束手無策的情況下，玻璃釔90微球治療就有機會為肝癌「降期」，為不具備手術切除條件的肝癌患者，帶來根治性治療的機會。

中榮副院長李政鴻也分享，玻璃釔90微球治療的問世，是肝癌患者一大福音，期待藉此提升肝癌患者的存活率，使肝癌不再成為國人心中揮之不去的夢魘。

中榮作為中部地區領航的醫學中心，不但在2021年39週年院慶舉辦國際尖端醫療研討會，去年9月國際知名媒體「Newsweek」及全球重要數據資料庫「Statista」全球智慧醫院評比結果，更成為台灣唯一獲選醫院，甚至是兩岸三地唯一入選醫院，中榮將積極開拓醫療新領域，推動尖端醫療發展。

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