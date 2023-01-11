全球「最會炒股的央行」虧損4.3兆　116年來最慘紀錄！賠掉1國GDP

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「全球最會炒股」瑞士央行虧損4.3兆　116年來最慘紀錄！賠掉1國GDP

▲▼瑞士央行 SNB。（圖／路透）

▲瑞士央行面臨成立116年來的最大年度虧損。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

被譽為「全球最會炒股的央行」的瑞士國家銀行（Swiss National Bank，SNB）初步數據估計，2022財政年將出現成立116年以來的最大虧損，損失高達1320億瑞士法郎（約新台幣4.3兆），相當於賠掉摩洛哥全年GDP，將無法像往年一樣向瑞士政府上繳部分獲利。主因是去年全球股票債券市場下跌重挫其資產價值。

綜合路透、美國CNBC報導，SNB於9日發布估計，2022財年將虧損1320億瑞士法郎，是該行成立116年歷史以來最嚴重虧損的一年，虧損金額相當於瑞士全國約7445億瑞郎GDP的18%左右，也幾乎等於北非國家摩洛哥一年的GDP。這意味著SNB將不會瑞士中央與地方政府上繳經常性支出，甚至影響向股東發放的股息，去年SNB向當局上繳了60億瑞朗。

SNB在2021年獲利260億瑞郎，此前的最大虧損則是在2015年賠掉的230億瑞郎，但2022年卻估計將破紀錄虧損1320億瑞郎，主要原因是股市和固定收益投資市場的下跌，重挫了SNB的股債投資組合。巨額虧損中，有多達1310億瑞郎都賠在外匯部位。在歐洲市場動盪之下，瑞郎強勢上揚，吸引投資人湧入，瑞士法郎持倉減少了10億瑞郎，另外黃金部位則獲利約4億瑞郎。

去年12月，為了對抗瑞士的3%通貨膨脹，SNB決定在2022年第三度升息至1%。不過，瑞士私人銀行「J. Safra Sarasin」首席經濟學家Karsten Junius認為，央行虧損應該不會改變其貨幣政策，估計今年還會再升級100基點至2%，「雖然瑞士央行也需要一段時間來重建資產儲備，但與歐洲央行相比，回復至獲利的時間更短，瑞士通膨率也比歐元區高於10%的高通膨更接近2%目標。」

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