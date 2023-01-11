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東華大學+君達集團簽合作備忘錄　創1+1大於2雙贏局面

▲君達集團與東華大學簽訂合作備忘錄 。（圖／秧悦美地度假酒、東華大學提供）

▲君達集團與東華大學簽訂合作備忘錄 。（圖／秧悦美地度假酒、東華大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

擁有最美渡假飯店秧悅美地的君達集團與全台最美學府東華大學於(9))舉行合作備忘錄簽訂儀式，君達集團由尹純綢董事長、東華大學校由趙涵捷校長代表簽署，經由強化大學與地方產業連結合作、產業資源整合，產生1+1大於2的模式。

▲君達集團與東華大學簽訂合作備忘錄 。（圖／秧悦美地度假酒、東華大學提供）

▲君達集團與東華大學簽訂合作備忘錄 。（圖／秧悦美地度假酒、東華大學提供）

東華大學校長趙涵捷致詞時，推崇尹董力推ESG永續發展長達36年，極具眼光，也是良心企業家，透過這次合作跨多個院系，包括美學、藝術、科技等，將傾全校之力做好此事，未來強化大學與地方產業之連結合作、產業資源整合，讓學校能夠落實教育深耕的理念，也能與秧悅美地渡假酒店共同活絡區域產業及連結產業合作，創造真正1+1大於2的模式。

君達董事長尹純綢指出，早在20年前就認識當時在中衛發展中心任職的張淑華教授，一起推文創，5年前張教授轉至東華大學教書，希望給學生實習的機會，在2017年正式合作，由學生來設計香草禮盒，還得到文化局的奬，顯示東華的學生非常優秀。對於企業來說，人才是企業資產，是競爭力關鍵，這3來遇到疫情，很多企業裁員減薪或者放無薪假，但是君達集團並沒有這麼作，反而聘請了許多前輩專家教授來培育團隊，花了很多的預算，在很低潮的時候，園區是關門的，晚上燈光是暗的，當時很擔心這些孩子怎麼辦？在疫情過去，看到的不只是戰鬥力，更珍貴的是大家的凝聚力和向心力。

她說，這次與學校合作共有8項，包括智慧農業、低碳節能等等，希望同學們畢業就能夠就業，提供多元學習，讓他們能找到自己的興趣，提早認識企業，學以致用。

花蓮縣政府觀光處觀光企劃科黃繻寬科長致詞表示，東華大學是花蓮的驕傲也是全台人才的所在地，君達更是花蓮農業及觀光業的代表，秧悦美地環境優美，提供遊客五感體驗，可說是內外兼具。透過雙方更深入且永續的合作，希望促進花蓮觀光可以更好。

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