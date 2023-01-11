「清原芋圓」遭控欺壓加盟主：生意很好都假象

▲清原芋圓全台分店超過200家，規模龐大。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

專賣芋頭、芋圓相關甜品及飲料，號稱芋圓霸主的「清原芋圓」，全台超過200家分店，規模龐大，但本刊接獲多名加盟主投訴，指總部黑心霸道，不僅時常調漲原物料價錢，還以合約綁架加盟主，要求參與促銷活動，營造生意很好的假象，藉此吸引新加盟主，但因過度展店，瓜分客源，導致不少加盟店虧損連連，加盟主想收攤，還得賠償上百萬元違約金，讓他們怒批誤上賊船。

前加盟主A小姐告訴本刊，開幕首月她的店營業額破百萬元，業績全區第一，扣掉成本，當月進帳約6萬元，但不到二個月，同商圈又陸續開了二家店，其中一家距離她的店步行不到五分鐘。因為客源被瓜分，A小姐的月營業額腰斬至40萬元，扣除店租、原物料成本及人事、水電費用，獲利所剩無幾。

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「大家在廝殺，總部卻說是加盟主的問題！」A小姐說，她向總部反應，對方表示代理商會處理，但同一地區內加盟店越開越多，一年多展店近三十家。A小姐找代理商溝通，沒想到對方竟然狠嗆：「失敗的人只會找藉口！」A小姐向其他加盟主打聽，才知每家店業績都不理想，總部卻為了利潤不斷展店。

▲不同版本合約頁數差1倍，且新合約（下方）存在許多不平等條款。

更誇張的情況是，總部幾乎每個月都在調漲原物料進貨價格、推新產品，礙於合約規定，加盟店只能被迫參與總部促銷活動，即便賠本也不敢忤逆。

不只A小姐不滿，另名加盟主B先生也抱怨：「總部一天到晚做活動，加盟主就得買單，因為活動，我們跟總部買雙倍原物料，總部一直賺，我們卻一直賠，完全不管大家的死活！」

▲前加盟主A小姐指控，清原簽約前及簽約時，提供2種不同版本的合約。

種種打擊讓A小姐創業夢碎，最後她找上代理商要求解約，沒想到對方指她開業未滿3年就收攤，屬於違約行為，除了沒收20萬元保證金，連百萬元本票也不肯還給她，為保住血汗錢，A小姐向總部表示想頂讓店面，但對方卻要求她只能私下找人洽談，不能公開。

幾經打聽，A小姐得知不少跟她一樣的加盟主面臨同樣窘況，大家只能在網路平台PO出頂讓文，因為擔心違約，PO上網時還不敢明目張膽寫出詳細資訊。費好一番工夫，A小姐終於將投資300萬元的店面，以20萬元低價頂讓給他人，慘賠收場。她無奈自嘲，說咬牙完成「抓交替」，才順利保住自己的20萬元保證金及百萬元本票。

▲清原芋圓用合約綁加盟主3年，還訂下200萬元的高額違約金。

除了A小姐、B先生，另一名前加盟主C先生情況更慘，他告訴本刊，因為對清原的品牌有信心，原本打算開二間店，但第一間店開幕後，營收狀況不如預期，每月都虧損十多萬元。為了止血，他忍痛讓第二家店胎死腹中，20萬元保證金飛了，第一間店也因一年賠數百萬元，不得不收攤。

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