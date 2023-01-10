快訊／酷航飛新加坡航班「機艙冒煙」！行動電源起火釀禍2人受傷

生活中心／台北報導

酷航原定今晚7時35分自桃園機場飛往新加坡的TR993班機，驚傳起飛前機艙內出現大量濃煙，火勢雖已控制，但目前航班仍尚未起飛。據了解，此事件是因旅客的行動電源引發，火勢由空服員自行撲滅，但造成機上2人受傷，航班延遲逾2小時。

▲酷航今晚飛往新加坡航班驚傳機艙起火冒煙。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）



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前桃園市議員王浩宇今晚在臉書貼文表示，桃園機場酷航TR993班機，晚間起飛前機艙出現大量濃煙，「乘客平安，目前機艙內濃煙已經控制，如果有家人在上面，請電話確認安全。」

對此，消息人士向《ETToday新聞雲》證實，機上冒煙起火是旅客行動電源所致，當時飛機還在滑行階段還沒起飛，已由空服員自行撲滅。但該航班已延遲2小時，目前尚未起飛。

桃機證實，今晚間19時40分接獲塔臺通報，新加坡酷航TR993班機於場面滑行準備起飛時，機艙內有火勢出現，機場公司立即派遣消防大隊出勤，機組員於事發後旋即撲滅火勢，消防大隊及救護車持續於機邊待命，火勢受控後，安排該航機滑回機坪。

初步了解之後，事件起因為旅客行動電源閃燃，共有兩名同行旅客輕微受傷，初步處理後無送醫需求，經徵詢旅客意願，受傷旅客決定繼續搭機，另有6名旅客不搭機，後續由航空公司安置旅客。本事件未影響航班起降作業及機場正常營運。

▲酷航疫情後已陸續復飛台灣航班，圖非當事班機。（資料照片／酷航提供）