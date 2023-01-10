　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

境外移入暴增560例「半數來自中國」　春節返台高峰將持續三周

▲▼1/10新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲1/10新增病例。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心今（10）日公布國內新增560例境外移入，創下3年疫情以來新高！指揮中心發言人莊人祥分析，今日境外移入確診個案，有半數都是中國大陸入境旅客，之後入境人數也將會持續增加，估計近三周都是春節前自中國返台人數高峰。

指揮中心今(10)日公布國內新增24,503例本土個案，但境外移入暴增560例，另確診個案中新增26例死亡。莊人祥說明，主要與入境唾液PCR篩檢相關，今日境外移入確診有半數是來自中國大陸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從航班定位情況來看，近三周將是中國大陸返台高峰，1月2日至8日自中國入境9700人；9日至15日預定1.3萬人；16日至22日預定1.1萬人，但到了農曆春節期間的1月底就降到3000多人。

莊人祥表示，中國自1月8日恢復公民出境旅遊，觀察中國大陸的航空公司自1月11日開始增加航線、航班，預估未來從中國返台的人數還會更多，但是否境外移入還會再升高，莊人祥表示，目前北京等地陽性率未見上升，感染人數是否會隨著入境人數攀升，仍待觀察。

▲▼1/9中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

中國大陸已經取消入境隔離政策，指揮中心除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，今年1月1日零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬地區民眾春節交通專案乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

指揮中心發言人莊人祥說明，1月8日總計有1386人入境，分別從桃園機場、松山機場抵台，有驗出226人陽性，陽性率16.3%。同日金馬小三通乘客春節專案復航，1月8日有53人入境，8人陽性，陽性率15.1%。指揮中心統計，1月1日至8日，中國入境旅客的陽性率平均為18.6%；包含金馬小三通春節專案在內，入境總人數為9658人，陽性確診1805人。

▲▼1/10中國入境旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲▼1/10中國入境旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲▼1/10金馬春節交通專案旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
年輕人的心聲！60萬網紅點破「1句話太中肯」：鬼才想生孩
嫩妹「屁股懸空上廁所」還是感染！醫一照驚呆
48年前報紙「一堆警告逃妻」！　律師揭背後原因
豐原驚見恐怖「內褲海」　上百件女用內褲、胸罩掛陽台
「流水席之亂」是男生創作文？　社團管理員駁：漂亮女生發文
阿妹演唱會門票12分鐘賣光　他見黃牛「21台電腦」狂刷
周曉涵「長髮捲進機器」頭皮險掀！　痛哭：絕命終結站上演
快訊／雲豹低迷9連敗！魔獸發聲了
「請海鷗轉告習近平」　國防部製梗圖嗆解放軍：禿鷹到處飛惹人厭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賴清德寒冬助老拜早年！他親自下廚煮年菜　陪獨居長輩圍爐

「流水席之亂」男生寫的創作文？　爆系管理員反駁：漂亮女生發文

妹子下體被戳到流血「床單一片紅」！男友怕賠錢：妳快穿衣服一起清

阿妹演唱會門票12分鐘賣光　他在網咖見黃牛「21台電腦」狂刷怒了

48年前報紙「一堆警告逃妻」！用詞超嚴厲　律師揭背後原因

境外移入暴增560例「半數來自中國」　春節返台高峰將持續三周

紅茶35+奶蓋10「=55元紅茶瑪奇朵」　他破解50嵐Bug！店員笑擊落

回饋母校不遺餘力！世新傑出校友林俊杰捐贈100萬助優秀學生

年輕人的心聲！60萬網紅點破「1句話太中肯」：鬼才想生孩

8成台女都是流水席公主？他揭3特點「結婚就現形」　網酸：數據哪來

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

賴清德寒冬助老拜早年！他親自下廚煮年菜　陪獨居長輩圍爐

「流水席之亂」男生寫的創作文？　爆系管理員反駁：漂亮女生發文

妹子下體被戳到流血「床單一片紅」！男友怕賠錢：妳快穿衣服一起清

阿妹演唱會門票12分鐘賣光　他在網咖見黃牛「21台電腦」狂刷怒了

48年前報紙「一堆警告逃妻」！用詞超嚴厲　律師揭背後原因

境外移入暴增560例「半數來自中國」　春節返台高峰將持續三周

紅茶35+奶蓋10「=55元紅茶瑪奇朵」　他破解50嵐Bug！店員笑擊落

回饋母校不遺餘力！世新傑出校友林俊杰捐贈100萬助優秀學生

年輕人的心聲！60萬網紅點破「1句話太中肯」：鬼才想生孩

8成台女都是流水席公主？他揭3特點「結婚就現形」　網酸：數據哪來

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派揭曉！　揭黃蜂女一家驚人秘密

大陸央行：去年「人民幣存款」增加26兆元　外匯儲備餘額3兆美元

大車隊去年營收獲利創新高　今年擴充修車廠、洗衣廠與全球快遞

賴清德寒冬助老拜早年！他親自下廚煮年菜　陪獨居長輩圍爐

鳳小岳拒絕3C育兒！帶6歲孩親近大自然　「徒手挖野溪溫泉」

北市府門聯寫「兔來萬安」　黃揚明轟：黨國官場馬屁文化再次復辟

LE SSERAFIM小櫻花進化肌肉女！「超反差冰塊腹肌＋二頭肌」爆熱議

馬自達今年還有2款新車攻勢！7人座豪華SUV、旗艦房車最快9月登場

獨／募資平台「金額達標」不出貨　消保官揭非初犯：購物要擦亮眼

「流水席之亂」男生寫的創作文？　爆系管理員反駁：漂亮女生發文

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

生活熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

3生肖「癸卯兔年走大運」！專家：錢潮滾滾來

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

孩6顆蛀牙要花11萬！改找老牙醫…100元解決了

過年「財運旺炸4生肖」！獎金領到手軟

流水席「鬧翻關鍵」是他！一票逆風酸小姑

快訊／大白肺台商病毒定序出爐「確認感染BA.5」

今全台有雨！　下波挑戰「濕冷寒流」降8℃

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

當自己家！房客大改造　對比太驚人

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面