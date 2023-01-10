境外移入暴增560例「半數來自中國」　春節返台高峰將持續三周

▲1/10新增病例。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心今（10）日公布國內新增560例境外移入，創下3年疫情以來新高！指揮中心發言人莊人祥分析，今日境外移入確診個案，有半數都是中國大陸入境旅客，之後入境人數也將會持續增加，估計近三周都是春節前自中國返台人數高峰。

指揮中心今(10)日公布國內新增24,503例本土個案，但境外移入暴增560例，另確診個案中新增26例死亡。莊人祥說明，主要與入境唾液PCR篩檢相關，今日境外移入確診有半數是來自中國大陸。

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從航班定位情況來看，近三周將是中國大陸返台高峰，1月2日至8日自中國入境9700人；9日至15日預定1.3萬人；16日至22日預定1.1萬人，但到了農曆春節期間的1月底就降到3000多人。

莊人祥表示，中國自1月8日恢復公民出境旅遊，觀察中國大陸的航空公司自1月11日開始增加航線、航班，預估未來從中國返台的人數還會更多，但是否境外移入還會再升高，莊人祥表示，目前北京等地陽性率未見上升，感染人數是否會隨著入境人數攀升，仍待觀察。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

中國大陸已經取消入境隔離政策，指揮中心除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，今年1月1日零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬地區民眾春節交通專案乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

指揮中心發言人莊人祥說明，1月8日總計有1386人入境，分別從桃園機場、松山機場抵台，有驗出226人陽性，陽性率16.3%。同日金馬小三通乘客春節專案復航，1月8日有53人入境，8人陽性，陽性率15.1%。指揮中心統計，1月1日至8日，中國入境旅客的陽性率平均為18.6%；包含金馬小三通春節專案在內，入境總人數為9658人，陽性確診1805人。

▲▼1/10中國入境旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）