綠議員要求開除王世堅　徐巧芯：代表民進黨根本沒反省

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市議員王世堅近日在對黨內開砲，批評前新竹巿長林智堅「草包」，引來民進黨新竹市3議員召開記者會，呼籲黨中央開除王世堅黨籍。國民黨台北市議員徐巧芯表示，「這代表2022後的民進黨根本沒有反省。」

徐巧芯指出，作為對手陣營，她可以很負責任的說，在攻防議題上，嵐贏沒有什麼議題是跟王世堅、高嘉瑜二人有關係的，真正的戰犯，是林智堅、柯建銘、黃承國、陳時中、蘇貞昌，以及時任黨主席的蔡英文。

徐巧芯質疑，要檢討該從他們檢討起，卻沒幾個人敢提到他們的名字，只敢欺負在民進黨內沒有派系的王世堅跟高嘉瑜。如今的民進黨多數政治人物，把願意檢討讓民眾重新接受他們的人當成戰犯，逼著他們一個一個出來道歉，讓民進黨極端份子的公審。然後繼續對真正被人民討厭的人不斷護短。沒有反省、自甘墮落的執政黨，就是等著再一次被下架。

林智堅任內斥資12億元改建的新竹市棒球場爭議不斷，王世堅錯誤引用新竹市長高虹安「市府給付棒球場施工廠商款項金額」，讓民進黨籍新竹市議員陳建名、劉康彥與楊玲宜於記者會，痛批王世堅當高虹安的側翼，一起造謠抹黑林智堅，楊玲宜更呼籲黨中央做出黨紀處分開除黨籍。