亡命鴛鴦遭圍捕　無情男棄女友跳車狂逃...勇警「袈裟壓制」逮人

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大掌握情資，1名楊姓男子及通緝犯女友涉嫌持有槍、毒，警方去年11月間趁楊男開車拜訪朋友，前往現場抓人，楊男見狀竟丟下女友逃跑，但警方仍以關節技及袈裟壓制等柔道技巧，順利將體型高壯的楊男制伏，當場查扣出手槍、毒品等贓證物，依法將2人移送地檢署偵辦。

▲楊嫌身高超過180公分、重超過100公斤，看到警方立刻棄車逃跑，遭警攔阻。（圖／民眾提供）

台中刑大偵六隊接獲報案，楊姓男子（45歲）涉嫌販售槍枝，經報請台中地檢署指揮，並長期布線蒐證，去年11月14日下午4時許，發現楊男開車至沙鹿區保順街訪友。

警方到場埋伏，待楊男與女友要駕車離去時，警迅速趨前喝令楊男下車，楊當下假裝放棄抵抗，卻隨即棄車逃逸，但還沒跑多遠，就被警方以關節技及袈裟壓制等柔道技法控制，楊男身高超過180公分、體重超過100公斤，仍不敵警，遭到逮捕。

▲楊男被3名員警制伏在地。（圖／民眾提供）

警方在楊男身上及車內起獲海洛因香菸3支、槍身1把、槍管3支、滑套1個，並在李姓女友隨身物品中，發現大麻10.5課、安非他命5包、海洛因25包等贓證物。警方查出，李女是毒品通緝犯，已逃亡8月。

▲▼警方當場起獲槍毒。（圖／民眾提供）

刑大表示，台中治安不容挑戰和破壞，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過；本局除持續鎖定黑勢力，嚴查重辦除惡務盡外，並針對不法處所予以訪查、查緝，壓縮不法分子活動之空間，守護市民身體及生命之安全。