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3千米高山的愛心！花蓮防疫所連10年長征中橫　施打狂犬病疫苗

▲▼花蓮防疫所獸醫長征中橫，穿梭山區沿線為毛小孩免費注射狂犬病疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮防疫所獸醫長征中橫，穿梭山區沿線為毛小孩免費注射狂犬病疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為防範野生動物狂犬病疫情傳播，花蓮縣政府連續十年由花蓮縣動植物防疫所獸醫師組隊前往中橫公路山區至合歡山公路，沿線進行免費協助民眾施打犬貓狂犬病疫苗，今年1月5日至6日兩天，共計完成施打112隻貓犬，其中犬86隻、貓26隻。

花蓮縣長徐榛蔚表示，現今社會毛孩已成為許多家中認可的成員之一，民眾飼養在山區中的犬貓，除了協助守護民眾家園，更是心靈相伴的重要陪伴角色。公部門守護民眾與動物健康責無旁貸，延續往年服務精神，由本縣公職獸醫師率隊前往中橫山區為民眾及動物健康把關，也為防範野生動物的人畜共通疾病（狂犬病）傳播設下防火線。

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農業處陳淑雯處長說明，縣府為保護毛孩健康，自2013年開始，公務獸醫師皆為富里、玉里、卓溪、瑞穗、豐濱、光復、鳳林、萬榮、壽豐、秀林等狂犬病高風險鄉鎮犬貓進行巡迴免費施打。

▲▼花蓮防疫所獸醫長征中橫，穿梭山區沿線為毛小孩免費注射狂犬病疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

狂犬病是為人畜共通傳染病，當犬貓疫苗施打率達90%以上，即可有效防止狂犬病在人畜之間傳播，是目前最經濟有效的防疫方式。動防所每年與13鄉鎮市公所辦理狂犬病下鄉巡迴注射工作，在全縣各村里辦理超過200場次以上預防注射活動，主要希望是能方便民眾就近攜帶家中犬貓前往施打。據統計2000至2022年花蓮縣犬貓狂犬病疫苗注射逾2萬餘隻，花蓮縣高風險10鄉鎮平均注射率逾九成，居全國本島第一。

▲▼花蓮防疫所獸醫長征中橫，穿梭山區沿線為毛小孩免費注射狂犬病疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

動防所長周黃得榮表示，每年1月6日為國內的「獸醫師節」，而獸醫師的主要工作，就是做為維護動物及保障民眾健康安全之間的重要橋樑。在屬於獸醫師的節日，動防所公職獸醫師組隊前往服務偏鄉地區，為疾病防控進一份心力，更具意義。動防所長周黃得榮補充，狂犬病屬於重要人畜共通疾病，一旦發病時，致死率將近可達99％，但此疾病可透過疫苗施打於事先進行防範，呼籲民眾每年務必帶家中毛孩定時施打疫苗，保護動物也維護民眾健康安全。

為防範狂犬病等人畜共通傳染病發生，呼籲民眾務必需注意「二不一要」工作：一、不要接觸野生動物；二、不棄養家中寵物；三、每年定期攜帶家中寵物（犬、貓及人工飼養食肉目動物雪貂、浣熊等）施打狂犬病疫苗，若飼主未依規定每年攜帶家中犬貓等寵物施打狂犬病疫苗者，將依違反動物傳染病防治條例規定可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
 

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