歐掀起訪台潮　智庫學者：台灣漸成「歐洲重大利益」

▲智庫德國馬歇爾基金會學者巴爾金表示，台灣前途逐漸成為歐洲重大利益。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林8日專電

近來訪台的歐洲議員和官員絡繹不絕，德國總理和歐盟理事會主席則打破慣例，當著中國領袖的面警告出兵台灣的後果，智庫學者說，台灣前途逐漸成為歐洲重大利益，今年台灣可望成為歐中關係焦點。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）學者巴爾金（Noah Barkin）在最新發行的新聞信表示，去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，歐洲沒有怕刺激中國而停止與台灣來往，反而掀起一波訪台潮，德國教育部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）不久後也將踏上台灣土地，成為逾1/4世紀以來第一位訪台的德國部長級官員。

一位德國外交官形容，中國如果繼續反彈，我們跟台灣的來往就會更頻繁、而非減少。

之前歐洲領袖出訪北京，對台海和平的關注更是勝過以往；目前在柏林擔任訪問學者的巴爾金引述知情外交官指出，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）去年11月會晤中國國家主席習近平時，直言中國出兵台灣對德中經貿關係將有不利後果。

一位外交官說，蕭茲傳達訊息時難以置信的坦率，「有關北京核心利益，從未有中國領袖從德國總理口中聽過這樣的話」。

去年12月，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）造訪北京，也向習近平傳遞類似的訊息，反映台灣前途逐漸成為歐洲的重大利益。

巴爾金分析，美國一直鼓勵歐洲多支持台灣；隨著台灣的總統大選逼近，美國擴大對台灣的軍援，以及今年接任七大工業國集團（G7）輪值主席的日本把台灣排入議程，今年台灣議題可望成為歐中關係的焦點。

近來歐洲議員和官員訪台絡繹不絕。去年10月，德國國會一連派兩個跨黨派代表團訪台，隨後德國經濟部次長布蘭特納（Franziska Brantner）、歐洲議會國際貿易委員會先後抵台訪問。

德國執政的自由民主黨（FDP）高層由副主席兼黨鞭伏格爾（Johannes Vogel）和國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）率領，9日飛抵台灣，將一連訪問4天。