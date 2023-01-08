13秒拖吊違停車「最速傳說」？中和警公布行車影片曝真實秒數

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區安樂路一部小客車違停在黃線上，遭拖吊車拖走；民眾目擊拍下拖吊車到場放下螃蟹夾，隨後精準倒車裝上輔助輪，將車拖走，整個過程僅花13秒，事後將影片放到網路上，網友驚呼「13秒拖車，根本是拖吊最速傳說」，轄區分局表示，網路影片只錄製拖吊完成後的13秒，通常拖吊作業時間大約1至3分鐘。

▲員警下車拍照後，進行拖吊作業 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，7日上午9時許，一部銀色小客車違規停車在中和區安樂路的黃線上，巡邏拖吊車發現後，員警立即下車拍照進行告發，接著依拖吊作業流程，貼封條、架設輔助輪並在地上留下車號及保管場電話，有民眾目擊拍下拖吊車放下螃蟹夾後倒車，精準一夾後將車拖走，驚呼「13秒拖車，根本是拖吊最速傳說」。

轄區中和分局表示，安樂路銜接中、永和交界，交通車流量大，為避免違規車輛影響用路民眾的使用權益，警方依規定執法，快速排除違規車輛，以恢復交通順暢。另經檢視拖吊車行車記錄器發現，從員警下車拍照，到拖吊車完成拖吊作業，花了約40秒，網路影片只錄製拖吊完成後的13秒，通常拖吊作業時間大約1至3分鐘。

中和警方在此呼籲，黃色標線為禁止停車標線，依據道路交通標誌標線號誌設置規則規定禁止停車時間為每日上午七時至晚間八時，請民眾務必遵守交通規則，共同維護道路交通及停車秩序。