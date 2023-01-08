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傳輸速度、相機大升級！iPhone 15 Pro六大獨佔功能曝光

▲▼蘋果手機iPhone 14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

▲iPhone 15 Pro預計有六大獨佔功能。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俐穎／綜合報導

今年秋季iPhone 15系列機型即將與大家見面，蘋果顯然會調整四款機型的功能和定價。在iPhone 15 和iPhone 15 Plus 除了新增動態島功能之外，蘋果將會為iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max推出一些高階功能，以便於更好地區分機型間的差距。綜合外媒報導，Pro以上機型將會有6大特色功能。

1. A17 晶片

根據Nikkei Asia 報導，iPhone 15 Pro 機型將配備基於台積電第二代3nm製程製造的A17 仿生晶片，提升性能和效率。該報告稱和去年相同，只有iPhone 15 Pro 機型會配備蘋果最新的晶片。

2. 鈦金屬框架

據分析師Jeff Pu 和爆料客 ShrimpApplePro 指出，與Apple Watch Ultra 一樣，iPhone 15 Pro 機型的框架將改用鈦金屬，而不是不銹鋼。

3. 採用 USB-C 接口

據天風國際分析師郭明錤表示，iPhone 15 Pro 機型將配備至少支援 USB 3.2 或Thunderbolt 3 的U SB-C 接口，這將使這些設備的數據傳輸速度顯著加快。他也表示，標準iPhone 15 機型上的 USB-C 接口仍將限制為 USB 2.0 速度。

4. 增加記憶體

據研究公司 TrendForce 稱，iPhone 15 Pro 機型將配備增加的 8GB 記憶體，而標準機型可能會像目前一樣繼續配備 6GB。額外的 RAM 可以讓 Safari 等應用程序在後台使用，更多App都能處於活動狀態，防止應用程序在重新打開時重新加載內容。

5. 固態按鈕

郭明錤表示，iPhone 15 Pro 機型將配備固態音量和電源按鈕。分析師表示，這些設備將配備兩個額外的 Taptic Engines，可提供觸覺反饋來模擬按下按鈕的感覺，而無需實際的按鈕，類似於最新款 iPhone SE 上的 Home 按鈕或新款 MacBook 上的觸控板。

6. 光學變焦

郭明錤表示iPhone 15 Pro Max 將配備潛望式長焦鏡頭，可以讓手機鏡頭至少具有 6 倍光學變焦，而 iPhone 14 Pro機型為 3 倍。

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