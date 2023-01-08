台灣被貼惡名「行人地獄」怎救　眾人點出3解方：劣根性就是怕罰

▲大家會怎麼改善台灣行人地獄，網友舉出3大解方。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣「行人地獄」的臭名，不僅被美國CNN與瑞士外交部認證，歐洲各國對於對於台灣的交通都提出示警。有網友在批踢踢表示，台灣路邊違停非常多，四輪二輪不禮讓行人，某些地方甚至沒有人行道能走，讓他好奇「如果是你，你會怎麼改善台灣爛到爆的交通？」

原PO在批踢踢八卦板表示，台灣路邊違停非常多，四輪二輪不禮讓行人，某些地方的行人沒有人行道能走，酒駕的人撞死人也不在乎，反正判刑很輕，還有各種詭異的機車待撞區，問題多到數不清，「如果是你，你會怎麼改善台灣爛到爆的交通？」

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貼文一出引發網友熱烈討論，許多人紛紛提出自己的想法，大致上可以分成3大類，包含「提升駕照的考試難度」、「重新規劃馬路及人行道」及「加大刑罰或罰鍰金額」。

▲改善台灣交通，網友紛紛提出自己的想法。（圖／翻攝自批踢踢）

有網友說，「基本上就是祭重罰啊，台灣人劣根性就是怕罰」、「違停罰緩提高到4000元，成案有10%給檢舉人」、「道路重劃，重新考照」、「職業駕駛違規罰則加倍，控管計程車數量」、「機車、店家退出騎樓，人行道還給行人」、「加大獨立的人行道，車流自然會變少」。

還有人說，「一般機車、小客車發照標準要重新訂製，要更嚴格，年長者換照嚴格執行，無照與各種交通罰則加重」、「每次看到89撞死人，都還在嘻嘻哈哈，看了真的很火」、「檢舉有獎金，自然一堆獵人會去制裁違規魔人」、「學日本駕照分級制度，違規點數太多不給換新照」。