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新北警車路口「不讓行人」！2學童呆愣斑馬線上　畫面曝光遭轟爆

▲▼新北警車不禮讓行人。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲新北警車不禮讓行人，2名學童站在斑馬線發呆。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者柯振中／綜合報導

台灣的交通、路權時常引起外界討論，現在更是有「行人地獄」的恐怖稱號。近日一段行車紀錄器畫面在網路上引起討論，新北市一輛警車經過路口時，沒有禮讓斑馬線上的2位行人，反而是直接穿越人行道，引起網友撻伐，警方也出面回應了。

YouTube平台「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳一段影片，行車紀錄器顯示的時間為2022年12月27日上午7點23分，當時有輛警車準備經過路口，斑馬線上則有2名學童在等候過馬路。

不過，該輛警車經過時，並沒有讓2名學童先走，而是直接駛過斑馬線準備右轉，看到有機車直行，還慢下來禮讓。後方的駕駛則看不下去，直接在路口停下，示意2名學童過馬路、等到斑馬線淨空才繼續右轉。

畫面在網路上引起討論，有網友留言痛批，不曉得該怎麼查這輛車隸屬哪個單位，「連小學生的線都剪，現在行人地獄在風頭上還這麼不長眼？」

▼後方的車輛停在路口，讓2名學童先通過斑馬線，才繼續向前行駛。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼新北警車不禮讓行人。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

該名網友表示，這輛警車沒開燈、沒響笛，意味著沒有急迫性，車上員警看見2輪停下禮讓、看見行人卻直接剪過去，行為相當不可取。

根據《中央社》報導，新北市警海山分局回應，海山派出所的警車行經該路段時，沒有暫停禮讓行人，已經違反道交條例，依規定會對員警開罰1,200元以上、3,600元以下罰鍰，後續則會加強教育訓練，避免類似狀況再度發生。

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