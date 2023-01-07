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彭博：美國軍艦2022年穿越台海次數　降至4年來最低

▲▼ 鍾雲號驅逐艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博7日報導，在中國針對台灣加大軍事施壓力道之際，美國2022年把海軍軍艦例行性通過台灣海峽的次數，降至4年來最低。

依據彙編數據，美國第七艦隊2022年派出9艘軍艦通過台海，但軍艦通過的次數低於2021年的12次、2020年的13次、2019年的10次。與過去相比，在2012年至2022年期間，以2018年3次通過台海為最低，而2014年、2017年通過5次。另方面，美國海軍也在南海進行4次「航行自由行動」（freedom-of-navigation operations），是6年來最少的一次。

在美國海軍活動次數減少之際，形成對比的是，中國大陸2022年向台灣防空識別區派出約1700架次軍機，這幾乎是2021年的兩倍。

美方的轉變正值總統拜登去年11月在印尼G20峰會中國國家主席習近平見面以來，美中關係有所改善，減少通過台海或南海的航行次數為美國政府消除雙邊摩擦的方式之一。

對此，美國國防部並未做出立即回覆。新加坡國立大學李光耀公共政策學院客座高級研究員唐安竹（Drew Thompson）指出，美國海軍航行行動僅為美國軍事存在的一環，應該要從質量上來做判斷，而非數量。

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