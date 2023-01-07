中國明解封！美CDC開始檢測國際航班污水　防堵新變種入侵

▲ 去年12月24日一架從紐約飛往中國的班機，空服員為乘客量體溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國放棄清零後疫情升溫，8日起將全面解禁開放出國，各國紛紛加強管制。為防中國出現新變異株，美國疾病管制與預防中心（CDC）已經開始與航空公司合作，檢驗國際航班客機上的污水。

綜合CNN等報導，眼看中國確診數激增，美國公衛官員愈發憂慮是否該加強監測變種病毒，全國郡市衛生官員協會（NACCHO）執行長佛里曼（Lori Tremmel Freeman）4日透露，CDC已經為污水檢測與航空公司「做了一些非常初步的工作」。

佛里曼表示，「我認為他們已經對1個航班進行早期檢測」，CDC也正考慮將此項目擴及多個航班或整座機場的廢水，但不清楚有哪些航空公司參與最初的檢測。

她說明，「這需要與航空公司達成協議，包括如何和何時進行，但似乎確實是未來有前景的監測領域」，「當然擴大污水監測只是另一個可能有幫助的數據點，這是監測病毒侵入性較低的方式」。

美國要求來自中國的旅客入境前接受篩檢，也有其他許多國家重頒類似措施，卻有衛生專家對於篩檢入境旅客和污水檢測能否阻止病毒傳播存疑。

明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）就指出，「從政治角度來說，這似乎是不可或缺的。我認為每個政府都覺得，若不這麼做就會被指責沒有盡力保護公民。」

有證據表明，檢測航班污水比登機前篩檢更能有效發現病毒。法國研究人員去年12月就在衣索比亞飛往法國的2個商業航班污水中驗出Omicron病毒，但機上乘客都在登機前2天就接受篩檢。然而問題在於，上述2種干預措施對於減少病毒傳播都沒有可具體評價的效果。