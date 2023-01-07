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2023全國蓮霧王屏東南州林元宗蟬聯　燕巢賴隆溪蜜棗王

▲2023蓮霧王南州林元宗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲2023蓮霧王南州林元宗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農委會高雄區農業改良場於1月3日至5日舉辦第13屆「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，經一番激烈競賽後，蓮霧及蜜棗冠軍寶座仍由上屆冠軍蓮霧王-南州地區農會林元宗及蜜棗王-燕巢農會賴隆溪農友所蟬聯，將於8日在高雄場「熱帶新農業、農樂南臺灣」迎賓日開幕典禮中受獎表揚。

▲2023蓮霧王南州林元宗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

高雄場戴順發場長表示，今年「蓮霧及棗優質管理果園評鑑」競賽，有超過100組的優秀農友參加，在專業評審團客觀的評量果實品質及果園健康管理技術後，百中選一全國「蓮霧王」及「蜜棗王」。

▲2023蓮霧王南州林元宗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲燕巢賴隆溪贏得蜜棗王。

▲2023蓮霧王南州林元宗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

雖然去年11月高溫及12月中旬低溫，對蓮霧的品質及產量構成了一定程度的威脅與影響，但仍有35位蓮霧農友管理得宜、通過考驗前來參賽，今年蓮霧的果實稍小，糖度表現則不輸往年，最高達到12.4度。蜜棗也有74組參賽，平均果重達195.5克，其中更有8組超過225克，果型碩大外表油亮有如青蘋果，十足顛覆消費者對於蜜棗的傳統印象，糖度部分最高15.2度，整體平均在12.9度。

本年度的蓮霧冠軍-南州地區農會林元宗農友是第八年參賽，繼去年首次奪冠之後，今年繼續穩坐蓮霧冠軍王位。林元宗認為今年的氣候特殊，對蓮霧栽培的挑戰度相當高，他利用講習課程中所學到的水分管理技術，大幅改善棘手的裂果問題。

他的蓮霧園不僅樹勢健康，果實脆度高、糖酸比佳，讓人愛不釋手、一口接一口，栽培過程更通過產銷履歷驗證，展現其對產品負責的態度，透過南州地區農會品牌亮麗行銷，深深擄獲了消費者青睞。

棗子冠軍為燕巢區農會輔導的賴隆溪農友，曾在2012-2014年連續3年及2022年獲得評鑑冠軍，今年再度蟬聯寶座。果園環境打造如公園般舒適，培育出的棗子散發出油亮光澤。賴隆溪透露今年首次嘗試將噴藥車更換噴頭，配合果園整枝修剪通風良好，效果立竿見影，不僅防治資材成本減少二分之一，果皮外觀更亮麗。雖屢獲蜜棗王寶座卻仍年年精益求精生產技術，不斷刷新自己的紀錄，也只有賴隆溪可以超越賴隆溪了。

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