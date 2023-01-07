台灣孕產婦死亡率「創20年新高」！比大陸一線城市多10倍　醫點出關鍵

▲台灣孕婦死亡率與新生兒人數出現「死亡交叉」。（圖／鄭博仁醫師提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣孕婦產檢頻率高居世界之冠，但產婦死亡率卻不降反升。婦產科醫師表示，台灣正式跨入「生不如死」時代，最新統計指出，2022年孕婦死亡率攀升為10萬分之20，不僅創下近20年新高，更是大陸沿海一線城市的5至10倍，呼籲政府面對產婦死亡除了通報與救濟外，另要設立完善檢討制度，才能避免類似死亡事件一再發生。

根據衛福部孕產婦死亡率報告，我國孕產婦死亡率於2019年為10萬分之16創下20年新高，2021年則為10萬分之14，但去年最新數據恐再創紀錄。林口長庚婦產科主治醫師鄭博仁利用去年孕婦死亡人數除以活產率，得出去年產婦死亡率已逼近10萬分之20，遠高於日本10萬分之5、大陸沿海一線城市10萬分之2~4，在OECD國家敬陪末座。

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鄭博仁受訪時表示，台灣公費產檢達次數居全世界之冠，健保給付未滿17週給付2次、13~19週4次、29週以上給付8次，若每一項都做達14次。但過去統計數據指出，產檢次數與孕婦安全性無正相關，因為在產檢中發現的危急重症不多，大多是在家中、職場或於醫療院所做其他檢查時發現。若要降低產婦死亡率，除了孕婦教育外，在事故發生後也不能只有救濟，而是要進行通盤學術檢討。

▲孕婦產檢資料照。（圖／示意圖／達志影像）

「台灣孕婦處於一個只有通報、救濟程序，卻沒有檢討改善制度的危險地帶。」鄭博仁提到，衛福部2016年起實施《生產事故救濟條例》，若孕產婦在生產過程中不幸死亡，最高可獲得400萬元救濟金。雖然救濟制度可給困難中家庭經濟上後盾，但也導致現在部份醫療院所面對產婦死亡，「找不到原因就把它歸為羊水栓塞」，政府體系也無後續檢討制度，以致一錯再做，產婦死亡率也難以下降。

鄭博仁表示，除了制度因素外，近年來台灣孕產婦受到高齡、人工生殖、多胞胎、代謝症候群等影響，孕期中出現心血管疾病、子癲前症者也有增加趨勢，但產科對於危急重難症檢討都僅限醫院內部，並未由衛政單位介入進行橫向檢討，以致外院醫師無法「從錯中學」，最終導致事故一再發生。

鄭博仁分享過去在廈門長庚服務經驗，「福建省若出現產婦死亡，會先由醫院、廈門市、福建省逐一檢討，最後再提到全國進行總檢討，一步步做得很嚴謹，因此沒人敢犯錯。」

最後，鄭博仁提到，台灣孕產婦死亡率高出日本、英國4倍，中國大陸一線城市5~10倍，與美國農村相當。當產婦死亡事故發生時，醫療體系應落實檢討不究責，讓年輕醫師得以「從錯中學」，也要有公衛、行政體系介入，才能找出產婦真正死因並制定完善改善制度，有效降低死亡率。