預聘元年！　勞動部號召重點產業入校以儲備新血

▲雲嘉南分署長劉邦棟(中)鼓勵轄區有意願參與的大專校院及企業，由大專校院統一向雲嘉南分署申請辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應國內重點產業人才缺口，解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難的問題，勞動部推動「大專青年預聘計畫」，號召重點產業入校以儲備新血。

凡符合重點產業且員工規模達50人以上的企業，與大專校院合作，向勞動部勞動力發展署各地分署申請就業導向的就業學程，並提供畢業前1年的大專青年中階技術以上的職缺，指派職場導師進行實務訓練，勞動部將補助企業每人最高7.2萬元的訓練費用，以協助大專青年提升實務職能、累積個人工作履歷；此外，只要畢業後以全職留任原企業，青年即可領取留任獎勵金1萬元！勞動部表示，希望透過此試辦計畫，鼓勵大專青年無縫接軌職場，畢業即就業！

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經統計，台灣每年約有22萬名大學應屆畢業青年分散在27個學門，有超過半數青年是在畢業後才開始找工作，而且在初次尋職時容易遭遇困難，主要原因有「經歷不足（占25.38％）」和「技能不足（占15.82％）」等問題。此外，在行業選擇方面，青年較其他國人更傾向投入零售、餐飲等服務業（占68.84%）。

另一方面，近年來受疫情、少子化、產業數位轉型及國際經貿環境迅速變遷等因素影響，國內各行各業對於中階技術人才的需求大幅提升，尤其在5+2、5G、AI等重點產業方面，且由於產業所需關鍵職能多屬跨領域、培養難度較高，在供不應求的情況下，已產生人才缺口。以智慧機械及通訊產業為例，依國家發展委員會推估報告顯示，每年新增需求合計高達2萬人，令許多企業都深刻感受到人才荒的危機！

勞動部「補助大專校院辦理就業學程計畫」，提供符合業界所需的實務導向課程與校外實務訓練，由符合國家重點產業且員工規模50人以上的企業，提供中階以上技術職缺，經向勞動部申請核定訓練計畫後，企業即可預聘大專青年，進行工作崗位訓練(On-the-Job-Training)，為確保訓練品質，企業辦理工作崗位訓練的總時數須為360小時以上，訓練期間指派資深員工擔任職場導師，以協助大專青年做中學，並須安排於部門或職務間輪調，以學習產業關鍵技術，訓練期間最長為12個月。

▲勞動部陳次長明仁宣示2023年為預聘元年。

勞動部次長陳明仁宣示，2023年為「預聘元年」，鼓勵企業響應預聘制度，號召大專校院、企業及工商團體共同投資大專青年，此外，勞動部也邀請教育部及經濟部跨部會合作，由產官學界共同合作。

▲勞動部陳次長明仁（右8）、勞動力發展署蔡署長（右9）及重點產業、大專校院、青年等各界代表進行啟動儀式。

雲嘉南分署長劉邦棟鼓勵轄區有意願參與的大專校院及企業，自6日起至2023年3月17日前，由大專校院統一向雲嘉南分署申請辦理，相關問題歡迎撥打(06)6985-945轉1307洽詢；有志投入重點產業行列的大專青年，可依各大專校院的選課時間進行報名，並由大專校院及企業協助甄選參訓。有關「大專青年預聘計畫」的更多資訊，歡迎至青年職訓資源網(https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/)查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888。