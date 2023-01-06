日本新增456死創新高！放寬病歿者下葬規定　不再強制包屍袋

▲日本6日新增456死，創下疫情爆發以來的新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本6日新增24萬5542例確診、456人死亡，其中新冠病歿數打破2022年12月29日的紀錄，再度創新高。另一方面，厚生勞動省認為，從遺體感染新冠病毒的風險不高，因此放寬病歿者的下葬規定，取消在葬禮或是火化時強制使用屍袋的規定。

根據《日本放送協會》報導，日本6日公布最新新冠確診數字，共新增24萬5542例，創下第8波疫情的最高值。另外還有456人因染疫去世，是疫情以來的最高峰。東京6日則是新增2萬720例確診，較上周同期增加了6195例，疫情有明顯升溫趨勢。東京6日新增35死，也創下新高。

日本如今正迎來第8波新冠疫情以及冬季流感，5、6日的確診人數出現爆炸性增長，特別是在九州、四國以及中國的地區。而日本全國更是時隔3年進入冬季流感的流行期，當局不敢大意，紛紛呼籲民眾應該遵守防疫規定。

此外，厚生勞動省6日修正防疫指導原則，取消新冠病歿者強制使用屍袋的規定。厚生勞動省指出，目前已經確認從遺體感染病毒的風險不高，因此放寬下葬要求，只要是在遵守適當防疫規定的情況下，遺體在火化或是舉辦葬禮時，可以不用包裹屍袋，讓遺屬好好道別。而親友也可以觸碰遺體，不過事後必須立刻洗手。