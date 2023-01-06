有預料到薛瑞元今道歉　曾銘宗：謝謝柯建銘進行相關協商

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗6日受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長薛瑞元今（6日）在立法院，針對先前稱國民黨做空高端股票一事，向國民黨立法院黨團總召曾銘宗道歉，曾則回應，「OK啦。」曾銘宗會後受訪時，透露他有預料到薛瑞元道歉，並感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘有進行相關協商。

薛瑞元先前替立法院副院長蔡其昌輔選時，稱國民黨狂打高端問題為「做空股票」，國民黨團對此相當不滿，除強烈要求薛下台外，也揚言薛若不道歉，就拒審衛福部預算。立法院今朝野黨團協商，曾銘宗會中重申國民黨團立場，柯建銘則說，為此事他兩度致電曾與薛瑞元；柯也向曾喊話，「假如薛瑞元的原意不是這樣，請你一定要接受薛瑞元的道歉」。而薛瑞元在場被點名後，起身向曾銘宗鞠躬道歉，曾則回應，「OK啦。」

會後曾銘宗接受媒體訪問，對於有無料到薛瑞元會道歉？曾表示，「我有料到」，因為昨晚他提出意見後，謝謝柯建銘有進行相關協商，因為即使作為一個政務官，言行動見觀瞻，有些事情可以講，有些事情真的不能講，內線交易是一個專業的法律案件，「他講錯話了，道歉了，我們就接受」。

媒體追問，那誠意的部分？曾明宗說，「沒有問題」，講錯話道歉，國民黨就接受，衛福部的預算，國民黨也會進行相關審查；每一個人，包括他本身，都會講錯話，但該道歉就要道歉。曾銘宗也說，據他理解，薛瑞元是個不錯的人。

另外，國民黨團點名外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲、通傳會（NCC）主委陳耀祥、食藥署長吳秀梅、經濟部長王美花、國安局長陳明通等6首長不適任，揚言刪他們的首長預算。對此媒體詢問曾銘宗， 會希望他們來道歉嗎？曾回應，這6位首長主政底下的部會，業務做得不好，像吳釗燮任內掉了六個邦交國，刪減吳的特別費是要提醒他，所以有其必要。

▼薛瑞元列席立法院朝野黨團協商。（圖／記者屠惠剛攝）