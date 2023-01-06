雲南發現新物種「奇異羅平龍」　距今2.44億年前

▲雲南發現新物種「奇異羅平龍」。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸中科院的科研人員在雲南省羅平縣中三疊世（三疊紀）海相地層（2.44億年前）發現了一種新的腫肋龍科爬行動物（爬蟲類），代表多指節型鰭龍類最早出現的化石記錄，並將其命名為「奇異羅平龍」。

相關研究成果日前已發表在國際學術期刊《科學報告》上，論文通訊作者尚慶華研究員提到，「奇異羅平龍」是在過去十多年對羅平生物群的持續研究中發現的，「它體形像水生蜥蜴，是一種原始的鰭龍類，歸入腫肋龍科。」

尚慶華指出，腫肋龍科和貴州龍科親緣關係較近，在分類上同屬於腫肋龍超科，但是，羅平龍的吻端很長，超過頭長的一半，與短吻的貴州龍差異較大，代表了兩者在攝食和運動上不同的生態適應。

尚慶華說，尖嘴長吻可能是為了幫助抓住獵物並在追逐快速游動的獵物時減少阻力而進化出來，「奇異羅平龍的發現為我們了解腫肋龍類的早期演化提供了重要的化石證據。」

論文第一作者徐光輝研究員表示，奇異羅平龍與此前發現的長尾紅河龍較為相似，但在吻部長度、背椎數目、前後肢指式、肱骨和薦肋等特徵方面明顯不同，因此代表了一個新的屬種。

徐光輝指出，尤其特別的是，奇異羅平龍前肢第三指上具有五節指節骨，這有利於增加槳狀肢的柔韌性，以應對轉向時腳蹼承受的流體動力，「這種多指節現像在腫肋龍類尚屬首次發現，也代表了迄今已知最古老的多指節型鰭龍類化石記錄。」

研究團隊運用計算機斷層掃描技術，揭示出奇異羅平龍頭骨頂面、圍眶骨和薦肋等解剖學特徵，並通過分析與食性相關的吻端、舌骨與下頜等長度比值數據，發現腫肋龍類存在吻部逐漸加長而舌骨相對下頜的長度逐漸減小的演化趨勢。

研究團隊認為，這說明在腫肋龍類的演化歷史中，它們對於小魚等獵物的側向抓捕能力在逐步增加，但同時抓捕之後吞食的效率在逐漸減弱。