快訊／本土+27281！另增62死　40多歲女確診9天後家中死亡





▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增27,281例本土個案，疫情仍是上升趨勢；境外移入也暴增395例，確診個案中新增62例死亡。死亡個案有2名較為年輕，其中一名40多歲女性，沒有慢性病、打三劑疫苗，竟於確診9天後被發現在家中死亡。

指揮中心表示，今日新增之27,281例本土病例，較上週五多61例，增加約0.2%。分別是為12,141例男性、15,133例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

個案分布為新北市(5,520例)，臺中市(3,606例)，高雄市(3,066例)，桃園市(2,984例)，臺北市(2,931例)，臺南市(2,221例)，彰化縣(1,181例)，新竹縣(821例)，新竹市(785例)，苗栗縣(697例)，屏東縣(630例)，雲林縣(508例)，嘉義縣(403例)，基隆市(383例)，宜蘭縣(379例)，南投縣(362例)，嘉義市(265例)，花蓮縣(208例)，臺東縣(134例)，金門縣(125例)，澎湖縣(65例)，連江縣(7例)。

▲指揮中心1/6公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為32例男性、30例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、56例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月13日至今(2023)年1月3日，死亡日期介於去年12月26日至今年1月3日。

今日新增2例特殊死亡個案，第一例為40多歲女性，無慢性病史，曾接種3劑疫苗，12/21家用快篩陽性確診，12/30在家昏迷緊急送醫，到院已無呼吸心跳，經急救無效過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

第二例為40多歲女性，有貧血病史，曾接種1劑疫苗，12/30因發燒、呼吸喘、噁心、嘔吐等症狀就醫，快篩及PCR均陽性，檢查有兩側肺炎、缺氧、休克等情形，12/31收治加護病房，治療後仍病況惡化，1/2過世，死因為新冠肺炎併敗血性休克。

▲▼指揮中心1/6公布本土病例分析及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增395例境外移入個案中，為266例男性、129例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月8日至今年1月5日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。