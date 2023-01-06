2023兔年卦象出爐！命理師警告注意「8大事」：搶劫、裁員潮

▲命理師表示，2023年的卦象為「風火家人」。（示意圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

2023農曆新年即將到來，許多人都很關心兔年的運勢。對此，命理老師廖美然表示，2023年的卦象為「風火家人」，示警兔年可能會發生8件大事。

廖美然在節目《新聞挖挖哇》表示，兔年的卦象為「風火家人」，字面上雖有回家、和樂融融的意思，但發生在2023年就會被解釋成，「台商無奈在海外或對岸發展不好、被迫回到家鄉」的現象，預告在海外或者是對岸的一個投資，可能會被迫遷回家鄉；她也示警，可能會發生跟搶劫相關的重大刑案。

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廖美然也整理出了2023癸卯年需注意的「8件大事」：

1.銀行出現擠兌現象

老師提醒2023年的現金流很重要，又有通膨等問題，因此「不要太過勉強自己」，需考量自身財力，並做好分散風險，不要胡亂投資。

2.房地產寒冬、租金上漲



3.注意疫情，食安、雞瘟、缺蛋

老師也特別指出，明年雞瘟問題嚴重，極有可能發生缺蛋的狀況。



4.大地震、極端氣候

5.地面塌陷，例如：挖地基、工程意外

老師特別指出，需注意老舊電梯的保養，有可能發生電梯意外。

6.名人操守被爆料

2022年名人操守不停爆出「論文抄襲風波」，而2023則是需注意「貪汙等經濟方面問題」。

7.治安，搶劫、竊盜增加

老師指出，治安問題需特別注意，明年可能發生跟搶劫相關的重大刑案，尤其是機車搶劫、運鈔車等。

8.經濟動盪、企業危機

今年海內外企業可能都會有一波裁員潮，而國內的金融業正式進入寒冬期。

此外，她也指出俄烏戰爭不會結束，而兩岸仍不會戰爭，只會持續緊張。