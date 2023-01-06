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通勤族、網購族最愛　悠遊付筆筆現金回饋2%每月最高賺到1碗一蘭拉麵

行動支付,電子支付,手機（圖／免費圖庫pakutaso）

▲現代人越來越便利，不管是付錢、轉帳或繳費，用手機就能解決。（圖／免費圖庫pakutaso）

消費中心／綜合報導

自從疫情以來，為了零接觸，很多人開始學用行動支付，結果發現手機只要嗶一下，東西立刻買完就走，不用手忙腳亂掏錢包結帳等找零，也不必煩惱拿了太多零錢，口袋太重增加負擔，越來越習慣「無現生活」後，如今回不去了，以前出門都要默念口訣「鑰匙、手機、錢包」，現在不帶錢包也沒關係，但手機一定要裝支付App，而且用對了，還可以當一名省錢達人，在2023年一開始就賺到1碗一蘭拉麵爽爽吃。

出門就帶一支手機到處走跳，買咖啡、購物血拼、搭公車、坐捷運，通通「嗶」一下就好，讓體驗過的人大推真的很便利，直說「原本很抵抗，沒想到用過後變依賴」。無現金生活已經是隨處可見，而可以付款交易、又整合悠遊卡並具備電子錢包功能，支援線上加值、生活繳費、儲值、提領與轉帳，一個App全部搞定最受青睞，「悠遊付」就是不少通勤族、小資族與網購族等愛用的App，下載用戶數多到擠進生活風格類型排行前十大，現在更有非用不可的理由！

▲▼悠遊付記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲手機下載悠遊付，只要「嗶」一下，付款立刻完成。（圖／記者楊亞璇攝）

悠遊付用戶原本就有多到享不完的專屬優惠，平常吃美食、逛藥妝、買生活用品、零食，到全台特約商店消費還有現金回饋，不定期再加碼%數，讓人感覺有賺到，省錢最實際有感之外，合作的也都是人氣熱門店家，例如四大超商、全國電子、康是美、三商巧福、可不可熟成紅茶等，通路涵蓋食衣住行，電商平台也都有，走到哪、用到哪，實用性很高，而現在除了一般消費購物，包括繳納稅費、嗶乘車、購買定期票、自動加值、APP悠遊卡加值機加值等，1/1～3/31活動期間使用悠遊付扣款，每筆享2%回饋金，天天都可以拿到非常多折扣回來。

悠遊付（圖／悠遊卡公司提供）

▲1/1～3/31特約商店使用悠遊付扣款，筆筆享2%回饋，搭配指定通路品牌加碼，最高有10%回饋。

用戶需先確認下載的是最新版本悠遊付App，之後透過悠遊付錢包，或是綁定銀行帳戶、信用卡來扣款，才能享全通路大方送的筆筆2%回饋，每月每戶回饋上限300元，活動共三個月，算下來最高拿900元。另外，5大指定通路再加碼現金回饋「手搖飲週五六日8%3C滿額6%電商滿千筆筆3%住宿訂房3%百貨筆筆2%」，可與主活動疊加，最高享回饋10%；以手搖飲為例，大杯熟成紅茶要35元，用悠遊付最多倒賺4元，30元大杯烏龍綠則是反饋3元，如果再加上自備環保杯折5元，買下來真的便宜很多，對於喜歡喝、經常喝手搖飲的人來說，累積下來可以幫荷包省下一大筆。

以下也整理通路指定品牌，必須在這些地方消費購物，才能搭配活動獲得更高額回饋。
指定飲料品牌：清心福全、coco都可、鮮茶道、可不可熟成紅茶、中區50嵐、天仁喫茶趣ToGo、康青龍、鮮自然、春陽茶事、識好茶、思茶、約翰紅茶。
指定3C通路：燦坤3C、全國電子、欣亞購物網、神腦國際、傑昇通信
指定電商平台：momo購物網、PChome線上購物、生活市集、博客來、讀冊生活、Pinkoi、91APP 合作品牌、東森購物網、森森購物網、遠傳friDay購物、再轉轉、毛寶兔宅配網、東稻家居官方網站、KKBOX、美賣網紅電商平台、智冠 MyCard。
指定住宿訂房：TRAIWAN民宿訂房網站
指定百貨：ATT 4 FUN 信義店、ATT e Life 大直店、ATT桃園筷食尚、CITYLINK、美麗華百樂園、統一時代百貨、誠品生活、微風、夢時代、環球購物中心。

在什麼都漲的時代，不只要學會聰明消費，還要懂得智慧升級，到超商超市給店家掃一下付款碼，便利又快速的支付完成；停車費、水費一堆帳單忙到忘了繳，行動支付也能繳，動動手指就在手機上管理好每一塊錢，還能查詢消費紀錄，掌握金錢流向幫助理財，另外，嗶一下就能上車，輕鬆自在的自由移動，更重要的是，現在嗶就賺，這樣的好康小確幸，還不趕快好好把握的話就太可惜了！

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