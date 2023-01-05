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連勝文沒當兵反兵役延長？朱立倫急滅火稱家長心態　國民黨挺國防

▲朱立倫陪同王鴻薇車隊掃街。（圖／記者陳家豪攝）

▲朱立倫陪同王鴻薇車隊掃街。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選8日登場，藍綠戰火激烈，國民黨副主席連勝文也發聲為自家候選人王鴻薇拉票，但卻話鋒一轉批民進黨延長兵役，讓現在服役的人很有可能會面臨戰爭」。自家人都不挺兵役延長，似乎與黨中央立場相左？國民黨主席朱立倫今（5）日對此表示，連勝文是家長心態，「我們是支持有意義的強化國防，所以兵役延長一定要做有意義的事情」。

連勝文坦言，最近很多家長群組，及年輕人的網路社群中，對於許多孩子們兵役被迫延長一年，有強烈的不滿，大多數人是擔心影響學業或職場生涯規劃，也有很多人擔心浪費時間，但比起役期延長，最糟糕的是，因為民進黨失敗的兩岸政策，現在10幾歲到40歲的人，都有可能走上戰場。不過，連勝文為前副總統連戰的長子，體重曾一度飆破100公斤，因為過重而免役，直到2013年開始減肥，減掉超過20公斤。

連勝文態度似乎與國民黨立場意見相左，朱立倫則說，國民黨是支持有意義的強化國防，所以兵役的延長一定要做有意義的事情，包括兵役訓練的內容是什麼？軍人待遇以及光榮感能不能提升？套一句嘉義市長黃敏惠說的話「所有爸媽都同意孩子去當兵，但絕對反對孩子去戰爭」，這就是爸媽的心情，誰願意把孩子送上戰場？所以全民應該監督政府，能不能創造和平的環境，這才是關鍵。

另外，中廣董事長趙少康也反對兵役延長，與國民黨明顯衝突的立場？朱立倫表示，國民黨一向堅定的立場就是雙D戰略，支持堅實的國防，同時要讓兩岸能夠對話、溝通、交流，民眾希望的就是和平，很高興現在民進黨都跟著國民黨的腳步在走，不斷當國民黨的跟屁蟲沒關係，不管是還稅於民、國防政策或兩岸政策，現在終於也要對話了，國民黨都歡迎，這也是民眾共同的心聲。

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