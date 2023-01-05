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美機構2023全球風險預測　「俄中居首」

▲▼中國盟友紛紛祝賀習近平成功連任總書記一職。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京5日綜合外電報導

美國政治風險顧問機構歐亞集團公布評估報告，直指去年2月揮軍烏克蘭的「流氓俄羅斯」和享有「幾乎不受約束」權力掌控中國的習近平，是全球在2023年面臨的頭兩大風險。

歐亞集團（Eurasia Group）在「2023年全球10大風險預測」評估報告中說：「蒙羞受辱的俄羅斯將從全球要角，轉變成世界上最危險的流氓國家，對歐洲、美國和其他地區構成嚴重的安全威脅。」

▲▼ 俄羅斯總統普丁2022年12月31日發表新年演說。（圖／路透）

▲普丁2022年12月31日發表新年演說。（圖／路透）

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）原以為在烏克蘭的戰事能速戰速決，但從俄軍入侵烏國迄今11個月來，幾乎沒有跡象顯示這場衝突即將結束。

歐亞集團警告，對俄國而言，進一步孤立和西方報復已經沒什麼好怕的，而在面臨國內不容示弱的強大壓力下，俄羅斯對抗西方將採取「非對稱作戰」，以製造傷害並破壞北大西洋公約組織（NATO）團結。

這個顧問公司還說，莫斯科可能升高核武威脅。歐亞集團在報告中說：「蒲亭的威脅將變得更加明確；他可能會將戰術核武移到離烏克蘭更近的地方，並大肆宣傳。我們可以看到俄羅斯核武庫的警戒狀態有所提高。」

▲▼習近平,中共中央政治局常委,丁薛祥。（圖／路透社）

▲習近平去年展開史無前例的第三任期。（圖／路透社）

根據報告，第2大風險則是「習近平擴權到極致」。在去年10月的中國共產黨第20次全國代表大會（20大）後，中國國家主席習近平藉由史無前例的第3任期，以及政治局常委清一色「習家軍」的人事安排，建立絕對的權威。

歐亞集團認為，鑒於幾乎沒有制衡機制且不容異議挑戰觀點，習近平恐鑄下無人可匹敵的大錯。

歐亞集團說，中共建政後集大權於一身的毛澤東曾因錯誤的政策議程，導致大規模饑荒、經濟崩潰和死亡。儘管中國不太可能再發生大躍進或文化大革命之類的大規模政治運動，但「習近平鞏固權力將使中國今年至少倒退好幾步」。

根據報告，中國去年底突然決定鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「清零」防疫政策，導致染疫人數暴增，就是習近平「採取錯誤舉措的跡象」。

在外交政策方面，習近平的民族主義觀點和武斷作風，將影響北京與全球的關係。

此外，歐亞集團在報告中提及的風險還包括全球通膨、伊朗問題、能源緊張、全球發展停滯、美國政治分裂加劇、短影音平台TikTok強勢崛起以及全球供水壓力。

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