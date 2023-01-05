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嘆「孩子兵役被延長」　連勝文沒當過兵也超怒：恐因民進黨上戰場

▲▼國民黨副主席連勝文。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨副主席連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市第三選區立委補選8日登場，藍綠戰火激烈，國民黨副主席連勝文也發聲為自家候選人王鴻薇拉票，並砲轟民進黨延長兵役，但最糟糕的是，就是現在服役，真的很有可能會面臨戰爭，「2023年將是戰爭與和平之抉擇關鍵的一年」。

連勝文說，最近很多家長群組，及年輕人的網路社群中，對於許多孩子們兵役被迫延長一年，有強烈的不滿，大多數人是擔心影響學業或職場生涯規劃，也有很多人擔心浪費時間，但比起役期延長，最糟糕的是，因為民進黨失敗的兩岸政策，現在10幾歲到40歲的人，都有可能走上戰場。

連勝文認為，和平不是屈辱、對話不是投降，民進黨過去把所有主張兩岸透過對話，努力降低敵意以維持和平的人，都抹紅成投降的中共同路人；而在剛結束的地方選舉中，因為選情不佳，甚至將原本地方選舉，無限上綱成抗中保台的聖戰，結果適得其反，但兩岸關係卻因此已惡化到兵凶戰危。

連勝文感嘆，若2024年不幸由民進黨務實的「台獨」工作者執政，對上對岸務實的「武統」工作者，則兩者對撞的結果，就是讓我們的寶貝孩子們，被迫走上戰場，「各位真的願意，讓我們曾經抱在懷裡的寶貝們，為了民進黨而變成砲灰？台灣這麼小，又有哪一個人是安全的？所以，我們必須在悲劇發生之前力挽狂瀾！」

連勝文喊話，2023年將是戰爭與和平之抉擇關鍵的一年，而第一部曲就是8日的立委補選，若民進黨因投票率太低而僥倖獲勝，他們一定會將選舉結果扭曲成民眾認同他們的作為，也一定會撕掉「反省」的假面具，變本加厲為了自己的政治及金錢利益操弄兩岸關係，所以拜託大家一定要出來投票。

連勝文為前副總統連戰的長子，體重曾一度飆破100公斤，因為過重而免役，直到2013年開始減肥，減掉超過20公斤。

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