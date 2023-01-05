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社會 社會焦點 保障人權

台中網咖產子涉掐死嬰　24歲未婚媽今晨遭聲押獲准

記者黃翊婷／綜合報導

台中市24歲潘姓女子2日晚上10點多在網咖產下男嬰後，涉嫌掐死嬰兒，檢方昨日（4日）複訊後認為她涉嫌重大，向法院聲請羈押，並在今日（5日）凌晨獲准。至於男嬰的死因，檢方將在今日進行解剖確認。

▲▼在網咖剛出世的男嬰，毛髮旺盛四肢健全，連救護人員也不忍卒睹。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲男嬰毛髮旺盛、四肢健全，救護人員看見遺體感到十分心痛。（圖／記者許權毅攝，下同）

潘女先前曾與不明男子生下第一個小孩，因為生父不願意扶養，她也養不起，只好送給別人，之後無家可歸又無業的她整天都泡在網咖裡，沒想到2日晚上8點在網咖上網時，突然感到腹部陣痛，趕忙打電話請幸姓乾妹妹幫忙到藥局買東西，結果幸女在晚間10點多抵達時，嬰兒已經生出來了。

潘女當時不知道該怎麼處理，於是把男嬰連同臍帶、胎盤、毛巾、衛生棉全部裝入黑色塑膠袋，再把塑膠袋放進自己的包包裡。而幸女離開後內心感到十分不安，於是在3日凌晨2點多主動前往派出所報案，等到警方趕抵現場並翻開塑膠袋，男嬰已經明顯死亡。

▲▼1名少婦生了第1胎後，因無力扶養送人，不料第2胎的男嬰卻慘死在網咖內。（圖／記者許權毅攝，下同）

▼▲潘女在網咖產子，卻無人發現異狀。下圖為雙人包廂內部擺設。

▲網咖包廂內部。（圖／記者許權毅攝）

潘女被逮時因為失血過多，先被送往醫院治療，4日出院後就被警方帶回派出所訊問，訊後依涉殺人罪嫌送辦。台中地檢署檢察官經過複訊，認為潘女有勾串共犯證人及湮滅證據之虞，加上居無定所有逃亡之虞，所涉為最輕本刑10年以上重罪，有羈押之必要，因此向台中地院聲請羈押禁見，並在5日凌晨獲准。

至於男嬰究竟是被掐死、壓死或是被分泌物噎住致死，檢方將在今日上午進行解剖，以釐清死因。

據了解，潘女從事八大行業，生父不詳。台中市政府社會局表示，潘女一家沒有領取相關的福利補助，社會局後續將協助嬰兒的喪葬事宜，也會評估家庭的經濟狀況及潘女未來的生活規劃。

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