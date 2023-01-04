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民眾收「動員召集預告書」不敢查！後指部澄清：不是報名系統

▲▼步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行50機槍編制武器機械訓練。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲不少民眾近日收到通知書，擔心被動員。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

最近不少民眾收到「戰時動員召集」預告書，表示將在今年被納編為112年度「戰時」動員召集對象，引發不少家長和後備役男擔憂，甚至有人以為，掃描預告書上的QR CODE查詢動員召集或教召資訊就會「中獎」，懷疑是「報名系統」。對此，桃園市後備指揮部也出面闢謠了。

桃園市議員陳治文表示，近日有許多民眾收到「動員召集預告書」，許多民眾搞不清楚這是要幹嘛，國防部也推行「召集查詢」系統，網路謠傳只要查詢就一定會「中獎」，甚至有人以為是報名系統，不過經詢問相關單位，確認該系統僅提供「查詢服務」功能，與網路報導所稱具「報名功能」並非事實。

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桃園市後備指揮部也澄清，「召集查詢」系統主要是為了提供後備軍人查詢是否將於本年度內接受教育召集的便民措施，系統僅提供「查詢服務」功能，與網路報導所稱具「報名功能」並非事實，而年度教召對象則是依據部隊類型、階級、專長及作戰區需求實施人員選用，採電腦選員方式執行，已於去年底完成應召集人員編組。

▲▼「動員召集預告書」跟「教育召集令」不同。（圖／記者林彥臣攝）

▲「動員召集預告書」跟「教育召集令」不同。（圖／記者林彥臣攝）

另外，桃園市政府民政局兵役科說明，後備役男若收到「國軍112年度動員召集預告書」，與是否被教召無關，上網掃二維條碼僅具查詢功能，當事人可查詢自己有無被教召或何時被教召。

事實上，國防部於106年起，依召集規則第六條「對於納入年度動員召集名冊之應召員，應以『動員召集預告書』郵遞送達通知其預為應召之準備」，目的為預告戰時應報到單位及地點，於每年年初，採郵遞方式寄交後備軍人收執，以縮短動員時程，加速部隊動員編成。

不過，「動員召集預告書」上已明示「此預告書非教育召集令」，與「教育召集令」必須於指定時間及地點報到，並接受軍事訓練的性質並不相同。收到該預告書不用恐慌，也不用報到，只需檢視內容，確認自己戰時動員相關訊息後妥善保留即可。

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