　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教召5天全副武裝！　他驚曝3實況「比現役時還硬」

▲ 史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召。（圖／記者李毓康攝）

▲今年試行新式教召。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國防部今年試行新式教召，被封為「史上最硬教召」，就有網友親身體驗後，認為訓練變得超精實，除了幾乎從頭到尾全副武裝，還要搭帳篷露營，讓他驚呆直呼，「感覺比現役的時候還硬！」

網友日前在PTT分享心得，「本魯剛教召5天出來，怎麼變這麼精實？幾乎從頭到尾全副武裝，下雨天也是全副武裝行軍，有事沒事就行軍，時間快比新訓緊湊，還要出去搭帳篷露營。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

話題引起熱烈回響，鄉民紛紛回應，「這樣要14天的怎辦」、「值回票價，我也想去玩真的」、「很好，免得又被罵整天除草，國家靠你們救」、「真的打起來，這些都小兒科而已」、「還好我免役」。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T74排用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲不少人喊，訓練真的變精實了。（示意圖／記者李毓康攝）

說到今年（2022年）上路的14天新制教召，採與5-7天的舊制併行模式試行。另外，根據國防部長邱國正報告「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」中指出，新制教召是以未來戰場為背景，從原在營區報到及操課，改為結合「營戰術位置」報到及施訓，並依戰時分散部署實況，逐次驗證「連編成地」召訓。

報告中也提到，在新式教召中，「各類編制武器射擊訓練」時數從原12小時增至28小時、射擊彈藥從原86發增加為183發，而「戰鬥教練課程」時數從原12小時增加至56小時。

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎　4大罐只要399

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／動漫歌帝王癌逝！　11月才坐輪椅登台
韓女團宣布台灣開唱！　時間票價公布
快訊／海底撈被查到違規...產品下架！　3大火鍋名店上榜
會退稅嗎？　今年全國稅收估超徵4千億
20多歲男花14萬隆鼻死亡！整形名醫、女護理師遭起訴
爆發潮如雪崩一夕崩解！　「這產業」庫存過高創紀錄
家長找遊戲高手「虐爆自己小孩」　孩子「連輸5場」氣哭：不玩了
理科太太賣諮商筆記！　課程「涉1行為」恐違法、最重關2年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／今增31死！本土新增10824例「比上周增6%」

小三「生完2胎」過世！爸硬逼母當孩子媽…拒絕竟被罵爆

世界氣候峰會埃及登場　中市府辦「2050淨零永續」論壇

戶外口罩令「解除快半月」　見台人2舉動他不解：沒人知道嗎

LIVE／病例連4日增加　王必勝最新說明

教召5天全副武裝！　他驚曝3實況「比現役時還硬」

搭捷運送泡芙！辦「這會員」即贈日式泡芙一顆　限時活動開跑

負北極振盪發威！極冷空氣進逼　鄭明典曝「可能持續至明年1月」

理科太太賣諮商筆記！衛生局：課程「涉1行為」恐違法、最重關2年

還不出學貸「逾5萬人遭強制執行」　教部允滾動修正減輕還款負擔

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

飼主逝世留下黏人「類比特犬」　愛媽接手照顧2年仍等不到家

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

快訊／今增31死！本土新增10824例「比上周增6%」

小三「生完2胎」過世！爸硬逼母當孩子媽…拒絕竟被罵爆

世界氣候峰會埃及登場　中市府辦「2050淨零永續」論壇

戶外口罩令「解除快半月」　見台人2舉動他不解：沒人知道嗎

LIVE／病例連4日增加　王必勝最新說明

教召5天全副武裝！　他驚曝3實況「比現役時還硬」

搭捷運送泡芙！辦「這會員」即贈日式泡芙一顆　限時活動開跑

負北極振盪發威！極冷空氣進逼　鄭明典曝「可能持續至明年1月」

理科太太賣諮商筆記！衛生局：課程「涉1行為」恐違法、最重關2年

還不出學貸「逾5萬人遭強制執行」　教部允滾動修正減輕還款負擔

快訊／今增31死！本土新增10824例「比上周增6%」

吳怡農提松機遷建遭楊曜反對　王鴻薇：倉促提出就有這樣尷尬局面

小三「生完2胎」過世！爸硬逼母當孩子媽…拒絕竟被罵爆

無人機界奧斯卡「領航盃」大賽　南消勇奪雙料冠軍及人氣獎

快訊／《無敵鐵金剛》水木一郎肺癌逝！11月坐輪椅登台…被封動漫歌帝王

蟬連6年！台灣大國際永續評比「DJSI世界指數」台灣第一

世界氣候峰會埃及登場　中市府辦「2050淨零永續」論壇

《英雄聯盟》Riot伺服器1月6日正式開放遊玩　資料轉移期間避免消費

北市50處公廁今起提供「免費女性生理用品」　市政大樓也響應

3天後搶票！ITZY宣布台灣開唱　「最貴＄5800搶抽1福利」時間票價曝

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

生活熱門新聞

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

乘客不會說話「預約2天後搭車」　他1舉動！逼哭千人

耶誕城警戴耶誕帽挨批　新北警局回應了

帶450萬名錶來台　一開行李慘遭沒收

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

4星座佛祖保佑一生　總是逢凶化吉

耶誕城警察戴耶誕帽挨批　「尊嚴都沒了」

全台急凍恐探10℃↓　最強冷空氣灌頂時間曝

日雞蛋1顆5元　收入卻是台灣2倍

「全台有雨」時間曝　寒潮爆發急凍8℃

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

男生抱抱怕勃起　女生「想什麼」答案超意外

更多熱門

相關新聞

民進黨哪年敗最慘？PTT曝14年前1選戰慘況

民進黨哪年敗最慘？PTT曝14年前1選戰慘況

距離上月26日的九合一大選已過去半個月，還是有許多人熱論選後結果，畢竟民進黨史無前例挫敗，僅在5縣市勝選，總統蔡英文還為此請辭黨主席。就有網友發文詢問，「2008、2018、2022，哪一年是民進黨敗最慘？」話題勾起許多人的記憶，認為答案就是「2008年」，紛紛討論當時慘況。

朝聖「1平價火鍋」他驚呆！花180元吃不完

朝聖「1平價火鍋」他驚呆！花180元吃不完

最狂反指標！世足8強賽「支持的隊伍全輸」

最狂反指標！世足8強賽「支持的隊伍全輸」

1300呎墜下！「鋼鐵傘兵」秦良丰今30歲生日

1300呎墜下！「鋼鐵傘兵」秦良丰今30歲生日

FB剩老人用？　鄉民揭2致命傷：都用抖音、小紅書

FB剩老人用？　鄉民揭2致命傷：都用抖音、小紅書

關鍵字：

教召現役行軍當兵國軍PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深男星陳屍家中浴室享壽78歲！　隔天被親人發現

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

想買車要快！　明年全面大漲

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

鄭家純極品身材「修圖真相曝光」！後製員工抖出八卦

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！專家說話了

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

狂發18張黃牌惹怒梅西！他提前回家

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」心疼：只能乾著急

世界盃導火線　兩國直接場外激戰

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

更多

最夯影音

更多
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面