教召5天全副武裝！　他驚曝3實況「比現役時還硬」

▲今年試行新式教召。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國防部今年試行新式教召，被封為「史上最硬教召」，就有網友親身體驗後，認為訓練變得超精實，除了幾乎從頭到尾全副武裝，還要搭帳篷露營，讓他驚呆直呼，「感覺比現役的時候還硬！」

網友日前在PTT分享心得，「本魯剛教召5天出來，怎麼變這麼精實？幾乎從頭到尾全副武裝，下雨天也是全副武裝行軍，有事沒事就行軍，時間快比新訓緊湊，還要出去搭帳篷露營。」

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話題引起熱烈回響，鄉民紛紛回應，「這樣要14天的怎辦」、「值回票價，我也想去玩真的」、「很好，免得又被罵整天除草，國家靠你們救」、「真的打起來，這些都小兒科而已」、「還好我免役」。

▲不少人喊，訓練真的變精實了。（示意圖／記者李毓康攝）

說到今年（2022年）上路的14天新制教召，採與5-7天的舊制併行模式試行。另外，根據國防部長邱國正報告「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」中指出，新制教召是以未來戰場為背景，從原在營區報到及操課，改為結合「營戰術位置」報到及施訓，並依戰時分散部署實況，逐次驗證「連編成地」召訓。

報告中也提到，在新式教召中，「各類編制武器射擊訓練」時數從原12小時增至28小時、射擊彈藥從原86發增加為183發，而「戰鬥教練課程」時數從原12小時增加至56小時。

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