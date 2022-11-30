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口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃

▲▼建中歡慶123週年校慶。（圖／記者許敏溶攝）

▲北市教育局發文各校，建議舉辦校慶等大型活動，還是要配戴口罩。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

指揮中心宣布，12月1日起鬆綁口罩禁令，室外不必全程配戴口罩，室內有條件可脫下口罩。因應12月很多中小學舉辦校慶、運動會、園遊會等活動，台北市教育局發文各校，提供校園防疫相關指引，校慶活動因屬大型聚會，還是「鼓勵」學校盡量戴口罩，但園遊會販售食品「不可邊走邊吃」。

台北市教育局副局長陳素慧今（30日）指出，因應指揮中心適度放寬口罩禁令，台北市也調整校園防疫相關規定，包括校園室外空間及場域，取消全程配戴口罩規定；至於室內空間，若有飲食需求（幼兒園仍應使用隔版）、上音樂課歌唱或吹奏、拍照、教師講課、演講等，以及在活動中心運動時，可免戴口罩。

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陳素慧說，雖然室內有免戴口罩的例外規定，但相關課程或活動結束後，仍應戴上口罩，提醒學生還是要隨身攜帶口罩。

此外，12月也是北市許多中小學舉辦校慶、運動會、園遊會等活動的月份，像是建國中學、中山女高、吳興國小、石牌國小等校，都將在本周舉辦校慶活動。

陳素慧表示，因每所學校校慶活動地點、校舍空間不一，這部分授權學校自行決定是否要配戴口罩，不過，因校慶等活動屬大型集會活動，參與親師生為不確定性的集體群眾，也較難維持社交距離，原則上還是鼓勵參與者配戴口罩，此外，園遊會可販售食品，但必須帶回教室食用或規劃飲食區（不強制使用隔版），也不可以邊走邊吃。

中山女高秘書許惠耳說，會配合教育局來文的規定，希望校慶當天來訪的校友、親友等，都可以配戴口罩，學校也會在禮堂兩側設置飲食區。建國中學秘書鄧書華也說，雖然沒有強制，但還是鼓勵參加校慶的師生、親友都能配戴口罩，園遊會所販售的食品也會要求學生買回教室食用。

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