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社會 社會焦點 保障人權

婦人搭小黃下一秒竟慘摔高速公路而死　司機：我有幻聽不知她摔出

▲▼驗屍,太平間,遺體,死者。（圖／達志影像／示意圖）

▲婦人從計程車上摔出，送醫不治。此為示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市吳姓婦人2019年3月間從中壢區搭乘計程車上國道，不料車行中山高幼獅交流道附近，婦人不知何故從車上摔到外側車道，送醫急救後仍宣告不治。檢警追出計程車廖姓司機，沒想到廖男竟說自己有幻聽，根本不知婦人摔車。最高法院審理後，依照「違背契約遺棄罪」將廖男判刑7月定讞。

這件離奇案件發生於2019年3月間，吳姓婦人晚間6點半左右，在中壢市區攔了廖男駕駛的計程車，要前往桃園市楊梅區「楊梅天成醫院」。車子15分鐘後就開上中山高，不料車行經過南向67.1至67.2公里間外側車道、約在幼獅交流道附近時，婦人不知為何、突然摔出車外，倒臥、橫躺於外側車道與路肩中間。

廖男的計程車並未停車察看、救護，後方車輛發現異狀，趕緊打電話報警，警消人員趕緊上國道找人，並將婦人送醫急救，但婦人這一摔全身都是傷，經過10天治療後，仍因摔車意外導致頭部外傷併顱骨骨折及顱內出血，引發腦損傷併發肺炎死亡。檢警過濾監視器畫面，找上案發後還到車站排班的廖男，帶回偵訊。檢方依照「違背義務遺棄致人於死罪」提起公訴。

法院審理時，廖男否認犯罪，他辯稱，「在高速公路時有聽到「匡匡」的聲音，我沒有回頭看，但有輕踩煞車，沒有停車；當時沒有想到後座的乘客掉出車外，到天成醫院才發現後座乘客不見了。因為我一直有遭受幻聽的聲音干擾，所以忘記報警。」

不過一二審法院均認為，計程車司機與乘客間具有運送契約關係存在，廖男負有照料乘客的義務，所以他的做法確實違背義務。一審法院將他判刑6月、得易科罰金，上訴二審後，高院認定他「遺棄之手段可議而具有相當之惡性」，因此撤銷原判決，加重改判有期徒刑7月。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞，廖男須入獄服刑。

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