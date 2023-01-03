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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

國民法官制上路　許宗力：史上規模最大的法律白話文運動

▲▼國民法官新制實施紀念郵票小全張記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲國民法官新制實施紀念郵票小全張發行典禮。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民法官制新上路，是我國司法史上重要一頁，司法院與中華郵政合作發行「國民法官新制實施紀念郵票」小全張，並選在3日發表。司法院長許宗力致詞時，特別稱國民法官為「史上規模最大的法律白話文運動」，期許拉進司法與人民的距離。

本次活動一開始由曾榮獲2屆金曲獎、多次於海內外重要場合演唱、由屏東縣泰武國小學生組成的「泰武古謠傳唱」，演唱3首排灣古謠（「Uwanayiyui 婚禮之歌」、「Leluyi 往日時光」、「Aiyaui 歡樂歌」）以及1首經典合唱曲「我們可改變世界 We can make a difference」，象徵國民法官新制讓國民與法官相聚一堂、同心合作，讓審判視角更全面，進而改變司法，讓社會更和諧安詳，邁向更好的明天。

許宗力緊接著致詞，這次發行的郵票，他希望藉由郵票所蘊含的「傳遞」意涵，彰顯國民法官新制的第一層意義，就是司法要與人民溝通。而後他提到這次泰武國小「泰武古謠傳唱」到場演出，泰武古謠傳唱是名聞海內外的排灣族傳統歌謠演唱團體，更是臺灣的代表性聲音之一，希望能夠藉由這段演出所蘊含的「聲音」意涵，彰顯國民法官新制的第二層意義，就是司法要與人民對話。

▲▼國民法官新制實施紀念郵票小全張發表記者會，屏東泰武國小演唱。（圖／記者吳銘峯攝）

▲屏東泰武國小演唱動人心弦。（圖／記者吳銘峯攝）

最後許宗力認為，國民法官的實施是我國司法史上重要的里程碑，它不僅是直接民主的展現，也是「史上規模最大的法律白話文運動」，更將造成刑事訴訟制度的地殼變動。

行政院政務委員羅秉成也到場參加活動，他提到38年前自己擔任律師時，當時法檯上檢察官仍與法官同席，歷經多年演變，檢察官終於走下法檯而與被告、辯護人相對；以前沒座位的被告，現在也終於有機會坐下。羅秉成盛讚司法與時俱進，期許人權觀念更加進步。另外法務部長蔡清祥也致詞，強調檢方對於國民法官的實施早已做好萬全準備，一定會讓新制度順利運行，讓司法更加接地氣。

▼國民法官新制實施紀念郵票小全張。（圖／司法院提供）

▲▼國民法官新制實施紀念郵票小全張發表會，司法院長許宗力。（圖／司法院提供）

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