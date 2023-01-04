宋逸民不躲了！　今在藝起發光主堂開記者會

▲宋逸民將召開記者會。（圖／翻攝自臉書／藝起發光）



記者崔子柔／綜合報導

宋逸民創立的「藝起發光」教會近日爆出諸多爭議，他原本不打算多做回應，不過又改變想法，決定在今（4）日上午11時於藝起發光主堂召開記者會。

宋逸民先前引用《出埃及記》內容「耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲」發文，似乎對於外界控訴不願理睬，不過今日仍選擇要出面說明。

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藝人小甜甜（張可昀）近日退出「藝起發光」，遭宋逸民指控私生活有狀況、家暴等，引起軒然大波，包括資深醫藥記者王瑞玲、女星白白、購物專家張維尼、藝人阿Ben等，都對「藝起發光」提出質疑。

▲▼宋逸民教會「愛宴」。（圖／翻攝自藝起發光臉書）



藝起發光前教友指出教會幾項令人有疑慮的問題，包括要教友貸款奉獻、要求教友辭掉工作專心服事主、不收沒知名度的藝人入教會、將教友踢出教會、蹭教友名氣、對教友大罵、限制教友交友、不與教友討論就做重大決定等。

但也有藝人教友出面反駁，如黃少谷便澄清，「如果這個我們熱愛的祭壇上，有那麼不公不義的事情，我們會那麼傻？會越來越多人跟隨宋逸民牧師和維齡師母嗎？」李又汝也說，「從協會成立委身至今的我，從來沒有被逼奉獻或服事，大家都是自己捐得甘心樂意，牧者們都是叫我們不要做難！不要勉強！」