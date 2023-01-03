快訊／抓到了！高雄可疑男深夜偷放爆裂物　竟是要報20年前的仇

▲高雄街道驚傳不明爆裂物！警方急拉封鎖線。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄警方今（3）日08時43分許，接獲40歲蔡姓民眾報案，疑似楠梓區惠春街上發現爆裂物，所幸經防爆小組初步勘查後檢視，無火藥成分，無爆炸疑慮。警方後續擴大調閱監視器，鎖定一名王姓可疑男子，他到案後坦承犯案稱，是因20餘年前遭報案人及同公司同事欺負，才自製該物放置。

▲▼高雄街道驚傳不明爆裂物！警方急拉封鎖線，防爆小組到場中。（圖／記者賴文萱翻攝）

今早有民眾發現路上有疑似爆裂物，趕緊打電話報警請求協助。員警到場後，現場留有3袋以垃圾袋包裝回收物（該址為資源回收點），其中一袋內裝寶特瓶（含不明液體）、消毒酒精罐，並有電池（含電線）黏附在寶特瓶上，初步檢視無計時裝置。

▲▼高雄可疑男子凌晨徒步搬著疑似放有爆裂物的紙箱。（圖／記者賴文萱翻攝）

經調閱周邊監視器，警方發現，今日凌晨12點左右，有一名可疑男子手抱一箱紙箱，徒步前往該處放置疑似爆裂物物品。所幸據刑事局防爆小組勘查爆裂物後，初步檢視無火藥成分，也無爆炸疑慮，至於內裝液體部分還需詳細鑑定。

▲高雄可疑男深夜偷放爆裂物，竟是要報20年前的仇。（圖／記者賴文萱翻攝）

嫌疑人40歲王男於今日21時20分許到案，初步坦承犯案，並稱是因20餘年前遭報案人與同公司同事欺負，因而懷恨在心才自學製作該物後放置；另稱所裝液體為酒精，如正常運作以電路連接後，可點燃酒精燃燒。

王嫌經詢問後，依刑法173條第3項放火燒毀住宅未遂罪函送橋頭地檢署偵辦。