新店煙火哥出庭求交保「回家祭拜阿公」　父：請給他一次機會！

記者黃哲民／台北報導

「新店煙火哥」邱銘祥和藍姓婦人因車禍糾紛結怨，從2019年起不斷到藍婦住處周邊放煙火炮竹騷擾，今年因先前的犯行受審期間再犯，又被起訴並被羈押至今，邱男今出庭承認放煙火報復藍婦，但堅稱使用市售煙火炮竹不是爆裂物，他已跟藍婦和解依約付錢中，求法官讓他交保回家祭拜剛過世的阿公，法官諭知評議後裁定、邱男先還押，邱父在庭外短暫受訪表示：「孩子知道錯了，請給他一次機會！」

▲新店煙火哥邱銘祥（中右）涉頻繁在仇家住處周邊施放高空煙火擾鄰，被起訴並羈押至今。（圖／記者劉昌松攝）

本案源於家住新北市新店區、現年33歲的邱男，2019年和女友到宜梅花湖風景區旅遊，女友騎電動腳踏車撞傷同樣住在新店的藍婦，雙方商談和解破局而結怨，邱男從此動輒在深夜或凌晨，到藍婦所住社區周邊施放炮竹、高空煙火，不僅巨響擾鄰，更讓藍婦與居民恐慌，邱男因而被稱為「新店煙火哥」。

警方雖屢次將邱男擾鄰行為依《社會秩序維護法》移送法院裁罰，邱男依然故我，2021年2月到5月，更涉當接對藍婦潑糞、逼車叫囂丟東西，還散發自製傳單造謠藍婦確診新冠肺炎卻隱瞞，台北地院一審判邱男10月徒刑，該案上訴期間，邱男今年（2022年）3月、5月找男子呂理傑當幫手，分別在下午與凌晨到藍婦家附近放煙火作亂。

檢警今年6月查獲邱男到案、聲押獲准，今年10月起訴後，法官裁定繼續羈押。北院今首度開庭，邱男承認檢方起訴的所有施放煙火炮竹行為，「都對都沒錯都正確」，目的是報復藍婦，另傳訊息恐嚇藍婦，並供出起訴書所稱「年籍不詳之人」就是呂男。

不過邱男堅稱僅使用市售高空煙火，沒有加料，應該不構成檢方起訴所稱的「爆裂物」，至於檢方起訴他涉用火藥炸燬藍婦所住社區的花圃盆栽，邱男堅稱煙火是往天上飛，不知道會炸到旁邊的盆栽，此外，他不知道呂男用膠帶黏貼機車車牌騎去放煙火，否認與呂男共犯變造特種文書罪嫌。

邱男還收起以前出庭蠻不在乎的態度，今誠懇請求法官考量他已被羈押5個多月，他的阿公上個月過世，希望法官讓他交保回家祭拜，他已跟藍婦和解，總額55萬元先付24萬元，餘款分成26萬元與5萬元，將在明年（2023年）1月與2月付清，彼此已無糾紛，他也受到教訓，不會再犯，若能交保，他願每天去派出所報到。

辯護律師提出其他案件判決，試圖佐證邱男從煙火盒內取出煙火筒管綑綁串連，只是為了施放時可大聲一點、放久一點，不會因此構成刑責加重的「爆裂物」，並請法官考量邱男已無勾串滅證或反覆實施同一犯罪之虞，且身為長孫、須回家祭拜阿公，希望今天就准許邱男交保。

法官表明礙難照准今天交保，須由合議庭評議再做裁定，由於被起訴的共犯呂男今沒出庭也沒請假，法官命庭務員當庭打電話給呂男沒人接，可能影響後續庭期，法官直接訊問雙方對於邱男是否延押的意見，檢方請求延押，邱男再度表示：「拜託法官可以讓回家祭拜阿公！」法官諭知擇期再開庭。

邱父旁聽見到兒子被法警戒護還押，追上前安撫兒子，邱父短暫受訪表示：「孩子知道錯了，請給他一次機會！」律師則說，邱男個性容易鑽牛角尖，共被查獲近800次放煙火報復行為，光是被消防局裁罰金額就累計達90多萬元，目前僅繳一部分。邱男前案經北院二審加重改判2年2月徒刑，上訴高院三審審理中。