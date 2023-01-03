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曾幫大Ｓ、張清芳打官司　丟丟妹要離婚「王牌大律師」出馬

▲▼丟丟妹傳婚變。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

▲▼丟丟妹傳婚變。（圖／翻攝自丟丟妹臉書、賴芳玉臉書）

記者唐詠絮／台北報導

直播天后丟丟妹（李明珊），被踢爆婚變帶著3歲兒黯然回到彰化，目前正在打離婚官司，據悉丟丟妹委託的，正是響噹噹的知名婦權律師賴芳玉，她不僅幫藝人大S打離婚訴訟，也曾幫天后張清芳拿回16億贍養費，恢復單身生活。

據悉，丟妹委任婦權律師賴芳玉打離婚訴訟，賴芳玉擅長家事法，執業超過28年，經常受邀在談話節目《新聞挖挖哇》分享婚姻官司經驗，被封為「台灣最著名家事案件律師」。她長年關注婦權運動，經手無數女星離婚官司，除了大S之外，其他還包括賈靜雯、金友莊、王靜瑩、于美人、柯以柔、何如芸等人，其中張清芳離婚訴訟獲得16億贍養費，從此恢復單身生活。

丟丟妹與丈夫相戀2年於2019年懷孕，如今恩愛不在，丈夫王心正說，其實整件事，他是最傻眼了，與丟妹婚後，家裡的不動產及車子全都掛在丟妹名下，11月6日丟妹無預警回彰化竟然斷聯，他也急著回到伸港岳父丟爸家找人，卻因為車子是掛在丟妹名下，被丟爸報警，當時他也到警局作了5小時的筆錄。

王心正也說，他跟丟妹沒有吵架、沒有外遇，也沒有賭博欠債，他也想知道為何丟妹要跟他離婚；而丟爸說，丟妹夫妻間的事，有牽涉到金錢跟感情，他不想過問，女兒過得好是最重要，總之「一言難盡」，近日她也會在粉絲團發聲明，也希望外界能給丟妹一些私領域空間，不要多作揣測。

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