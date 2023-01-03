雙倍擴散能力！新魔王XBB殺入台恐釀大流行？羅一鈞給答案

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近期美國出現XBB.1.5疫情，且XBB.1.5因為擁有關鍵突變，號稱是有史以來免疫力脫逃能力最強的變異毒株。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，現在要擔心XBB.1.5是否會入侵台灣，造成下一波感染還言之過早，比較需要擔心的是BQ.1可能成為台灣下一波主流病毒株。



新冠病毒變異株不斷變化，8月首度被發現的XBB毒株，在短短數月內迅速傳播變異，其分支XBB.1.5如今也成為美國主流毒株，超過總確診數的40%。美國約翰霍普金斯大學病毒學家佩科什（Andrew Pekosz）表示，XBB.1.5多出了額外的關鍵突變F486P，因此能更好地與人類細胞結合，免疫逃脫能力也更高。

而台灣醫師姜冠宇也在臉書指出，XBB進化種XBB.1.5在美國東北盛行中，在紐約，該毒株呈指數增長；目前XBB.1.5每周有120%的增長優勢，相當於平均1個感染者立刻感染另外2個，相較於BQ.1，每周有60%，所以是「雙倍」擴散能力。

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針對XBB的威脅，羅一鈞表示，新加坡、馬來西亞和菲律賓的確曾有一波流行，目前偵測到境外移入XBB累計27例，本土目前只有3例，雖然國際報告是傳播力很強，會擔心XBB成為下一波主要流行病毒株，但入侵台灣會不會造成下一波感染，還言之過早。

羅一鈞強調，目前需要擔心是BQ.1已經確實在歐美、日本造成實際流狀況，現在來講，最主要是要擔心BQ.1成位台灣下一波主流病毒株。